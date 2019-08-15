Алексис Санчес хочет покинуть "Юнайтед"

Нападающий Алексис Санчес хочет покинуть "Манчестер Юнайтед" в ближайшие две недели.

После прихода Оле Гуннара Сульшера на тренерский мостик "красных дьяволов" в декабре, Санчес отметился лишь четырьмя появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.



Вполне очевидно, что для Сульшера нет никакого смысла держать игрока, который мешает развитию талантливой молодежи и который продолжает получать 500 тысяч фунтов в неделю.



Проблема лишь в том, что с такой зарплатой 30-летний чилиец никому не интересен. К счастью для "Юнайтед", эта ситуация напрягает не только клуб, но и самого игрока.



И хотя на прошлой неделе Сульшер заявил, что не ожидает ухода Санчеса, Daily Mail утверждает, что Алексис задумал уехать в итальянскую Серию А, пока там открыто трансферное окно, потому что хочет играть регулярно.



Ранее этим летом агент экс-игрока "Барселоны" и "Арсенала" Фернандо Фелисевич встречался с "Ювентусом". Также интерес к Санчесу проявляли "Наполи" и "Милан".



Естественно, итальянские клубы не могут позволить себе содержать Санчеса, поэтому либо Алексису придется пойти на понижение зарплаты, либо "Юнайтед" будет вынужден субсидировать жалование чилийца.