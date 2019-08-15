Алексис Санчес хочет покинуть "Юнайтед"

Алексис Санчес Нападающий Алексис Санчес хочет покинуть "Манчестер Юнайтед" в ближайшие две недели.

После прихода Оле Гуннара Сульшера на тренерский мостик "красных дьяволов" в декабре, Санчес отметился лишь четырьмя появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.

Вполне очевидно, что для Сульшера нет никакого смысла держать игрока, который мешает развитию талантливой молодежи и который продолжает получать 500 тысяч фунтов в неделю.

Проблема лишь в том, что с такой зарплатой 30-летний чилиец никому не интересен. К счастью для "Юнайтед", эта ситуация напрягает не только клуб, но и самого игрока.

И хотя на прошлой неделе Сульшер заявил, что не ожидает ухода Санчеса, Daily Mail утверждает, что Алексис задумал уехать в итальянскую Серию А, пока там открыто трансферное окно, потому что хочет играть регулярно.

Ранее этим летом агент экс-игрока "Барселоны" и "Арсенала" Фернандо Фелисевич встречался с "Ювентусом". Также интерес к Санчесу проявляли "Наполи" и "Милан".

Естественно, итальянские клубы не могут позволить себе содержать Санчеса, поэтому либо Алексису придется пойти на понижение зарплаты, либо "Юнайтед" будет вынужден субсидировать жалование чилийца.


Метки Манчестер Юнайтед, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 15.08.2019 07:00

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