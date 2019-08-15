МЮ готовит новый контракт для Линделефа с удвоенной зарплатой

"Манчестер Юнайтед" готов предложить своему защитнику Виктору Линделефу новый контракт с увеличенной вдвое зарплатой.

Этим летом "красные дьяволы" выложили 80 миллионов фунтов за Харри Магуайра, и наиболее подходящим партнером 26-летнего англичанина по центру обороны на "Олд Траффорд" видят именно Линделефа.



Виктор довольно неуверенно начинал свою английскую карьеру после перехода из "Бенфики" в 2017 году, но постепенно утвердился в качестве твердого игрока стартового состава.



Прогресс Линделефа в прошлом сезоне был настолько очевиден, что этим летом интерес к игроку сборной Швеции проявляла "Барселона", утверждает Daily Mirror.



В данный момент у 25-летнего защитника остается еще два года по контракту, однако "Юнайтед" готов добавить Виктору 36 месяцев и удвоить его текущую зарплату в 75 тысяч фунтов в неделю — до июня 2025, если учитывать опцию автоматического продления, Линделеф сможет заработать 46.8 млн. фунтов.