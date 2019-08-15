"Ливерпуль" завоевал Суперкубок Европы

"Ливерпуль" стал обладателем Суперкубка Европы, завершив основное время и экстра-таймы со счетом 2:2 и вырвав победу в серии пенальти.

Главный тренер "красных" Юрген Клопп придержал в запасе Трента Александер-Арнольда, Джорджиньо Вейналдума и Роберто Фирмино, выпустив вместо них Жоэля Матипа, Алекса Окслейд-Чемберлена и Джеймса Милнера.



Относительно разгрома от "Юнайтед" наставник "синих" Фрэнк Лэмпард освежил стартовый состав своей команды с помощью Нголо Канте, Кристиана Пулишича и Оливье Жиру, которые появились вместо Росса Баркли, Мейсона Маунта и Тэмми Абрахэма.



Первый заслуживающий внимания момент случился на пятой минуте, когда Садио Мане попытался пробить в падении через себя в чужой штрафной, однако находившийся в полуметре Кристиан Эриксен принял этот удар на себя.



"Ливерпуль" смотрелся предпочтительнее в начале матча и вскоре провел еще несколько хороших комбинаций, включая момент Мохамеда Салаха, который ворвался в штрафную по правому краю и пробил низом, но Кепа Аррисабалага справился. "Челси" смог ответить лишь неточными ударами Педро и Жиру.



На 22-й минуте Педро оказался в похожей с Салахом позиции, но решил бить верхом — Адриан перевел мяч в крестовину. Тут же Жиру скопировал Мане и попытался нанести удар в падении через себя — мимо. "Синие" определенно выравняли игру, а затем и перехватили инициативу.



Совершив еще несколько подходов к воротам Адриана, на 36-й минуте "Челси", наконец, открыл счет. Пулишич стянул к себе нескольких соперников, а затем сделал кинжальную передачу в штрафную на подключение Жиру, который пробил в касание — 0:1.



Спустя еще четыре минуты Пулишич сам ворвался в штрафную, сместился мимо защитников и поразил нижний угол ворот, но из-за офсайда гол не был засчитан.



"Ливерпуль" не был похож на себя в концовке тайма, но в перерыве полностью пришел в чувство и яростно бросился атаковать, застав соперника врасплох.



Отчаянный натиск "красных" быстро привел к результату. На 48-й минуте Фирмино, избежав офсайда, принял мяч в центре штрафной близ Аррисабалаги и Сесара Аспиликуэты и в касание сделал передачу на Мане, который через руку голкипера поразил ворота — 1:1.



Какое-то время команда Юргена Клоппа продолжала смело и широко атаковать, но затем остепенилась, позволив "Челси" перевести дух и отодвинуть игру от своих ворот.



На 75-й минуте успокоившаяся игра взорвалась. Аррисабалага подтвердил свой статус самого дорогого голкипера мира, сперва отразив удар с рикошетом из пределов штрафной, а затем переведя добивание в крестовину.



На 83-й минуте появившийся на замену Маунт реализовал выход один на один, не сближаясь с голкипером, однако судейская бригада зафиксировала офсайд у Мейсона в момент приема мяча.



Концовка основного времени получилась весьма обоюдоострой, однако равновесие в счете сохранялось, и игра перешла в экстра-таймы.



От первого экстра-тайма не прошло и пяти минут, как "красные" повели в счете. Это Мане сыграл в стенку с Фирмино и после ответной передачи бразильца от лицевой нанес удар в касание с отскоком от перекладины — 2:1.



"Синие" бросились отыгрываться, и если первую дуэль с Абрахэмом в ближнем бою Адриан выиграл, то во второй заставил юного англичанина упасть. Жоржиньо издевательски хладнокровно реализовал назначенный пенальти — 2:2.



Вторая 15-минутка была отмечена отличным сейвом Адриана после удара Маунта и слегка неточным, но опасным выстрелом Педро. Команды уже были без сил.



В серии пенальти все игроки били безошибочно — пока к мячу не подошел Абрахэм, чей удар по центру был остановлен Адрианом.



Команды были достойны друг друга, и любая из них могла победить если не в основное время, то экстра-таймах. "Челси" провел обнадеживающий матч после поражения от "Манчестер Юнайтед" тремя днями ранее, и Фрэнку Лэмпарду не нужно горевать — у него еще все впереди. "Ливерпуль" же реабилитировался за поражение в серии пенальти в матче за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити".



"Ливерпуль" (Англия) — "Челси" (Англия) — 2:2 (0:1) после экстра-таймов, победа "Ливерпуля" по пенальти — 5:4



Серия пенальти: Фирмино (гол) — Жоржиньо (гол), Фабиньо (гол) — Баркли (гол), Ориги (гол) — Маунт (гол), Александер-Арнольд (гол) — Эмерсон (гол), Салах (гол) — Абрахэм (голкипер).



Голы: Мане 48, 95 — Жиру 36, Жоржиньо 101 (пен).



"Ливерпуль": Адриан, Гомес, Матип, Ван Дейк, Робертсон (Александер-Арнольд 90), Фабиньо, Милнер (Вейналдум 64), Хендерсон, Окслейд-Чемберлен (Фирмино 45), Мане (Ориги 103), Салах.



"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Кристенсен (Томори 85), Зума, Эмерсон, Жоржиньо, Канте, Ковачич (Баркли 102), Педро, Жиру (Абрахэм 74), Пулишич (Маунт 74).



Предупреждения: Хендерсон, Александер-Арнольд — Аспиликуэта.