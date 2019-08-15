"Ливерпуль" завоевал Суперкубок Европы
"Ливерпуль" стал обладателем Суперкубка Европы, завершив основное время и экстра-таймы со счетом 2:2 и вырвав победу в серии пенальти.
Главный тренер "красных" Юрген Клопп придержал в запасе Трента Александер-Арнольда, Джорджиньо Вейналдума и Роберто Фирмино, выпустив вместо них Жоэля Матипа, Алекса Окслейд-Чемберлена и Джеймса Милнера.
Относительно разгрома от "Юнайтед" наставник "синих" Фрэнк Лэмпард освежил стартовый состав своей команды с помощью Нголо Канте, Кристиана Пулишича и Оливье Жиру, которые появились вместо Росса Баркли, Мейсона Маунта и Тэмми Абрахэма.
Первый заслуживающий внимания момент случился на пятой минуте, когда Садио Мане попытался пробить в падении через себя в чужой штрафной, однако находившийся в полуметре Кристиан Эриксен принял этот удар на себя.
"Ливерпуль" смотрелся предпочтительнее в начале матча и вскоре провел еще несколько хороших комбинаций, включая момент Мохамеда Салаха, который ворвался в штрафную по правому краю и пробил низом, но Кепа Аррисабалага справился. "Челси" смог ответить лишь неточными ударами Педро и Жиру.
На 22-й минуте Педро оказался в похожей с Салахом позиции, но решил бить верхом — Адриан перевел мяч в крестовину. Тут же Жиру скопировал Мане и попытался нанести удар в падении через себя — мимо. "Синие" определенно выравняли игру, а затем и перехватили инициативу.
Совершив еще несколько подходов к воротам Адриана, на 36-й минуте "Челси", наконец, открыл счет. Пулишич стянул к себе нескольких соперников, а затем сделал кинжальную передачу в штрафную на подключение Жиру, который пробил в касание — 0:1.
Спустя еще четыре минуты Пулишич сам ворвался в штрафную, сместился мимо защитников и поразил нижний угол ворот, но из-за офсайда гол не был засчитан.
"Ливерпуль" не был похож на себя в концовке тайма, но в перерыве полностью пришел в чувство и яростно бросился атаковать, застав соперника врасплох.
Отчаянный натиск "красных" быстро привел к результату. На 48-й минуте Фирмино, избежав офсайда, принял мяч в центре штрафной близ Аррисабалаги и Сесара Аспиликуэты и в касание сделал передачу на Мане, который через руку голкипера поразил ворота — 1:1.
Какое-то время команда Юргена Клоппа продолжала смело и широко атаковать, но затем остепенилась, позволив "Челси" перевести дух и отодвинуть игру от своих ворот.
На 75-й минуте успокоившаяся игра взорвалась. Аррисабалага подтвердил свой статус самого дорогого голкипера мира, сперва отразив удар с рикошетом из пределов штрафной, а затем переведя добивание в крестовину.
На 83-й минуте появившийся на замену Маунт реализовал выход один на один, не сближаясь с голкипером, однако судейская бригада зафиксировала офсайд у Мейсона в момент приема мяча.
Концовка основного времени получилась весьма обоюдоострой, однако равновесие в счете сохранялось, и игра перешла в экстра-таймы.
От первого экстра-тайма не прошло и пяти минут, как "красные" повели в счете. Это Мане сыграл в стенку с Фирмино и после ответной передачи бразильца от лицевой нанес удар в касание с отскоком от перекладины — 2:1.
"Синие" бросились отыгрываться, и если первую дуэль с Абрахэмом в ближнем бою Адриан выиграл, то во второй заставил юного англичанина упасть. Жоржиньо издевательски хладнокровно реализовал назначенный пенальти — 2:2.
Вторая 15-минутка была отмечена отличным сейвом Адриана после удара Маунта и слегка неточным, но опасным выстрелом Педро. Команды уже были без сил.
В серии пенальти все игроки били безошибочно — пока к мячу не подошел Абрахэм, чей удар по центру был остановлен Адрианом.
Команды были достойны друг друга, и любая из них могла победить если не в основное время, то экстра-таймах. "Челси" провел обнадеживающий матч после поражения от "Манчестер Юнайтед" тремя днями ранее, и Фрэнку Лэмпарду не нужно горевать — у него еще все впереди. "Ливерпуль" же реабилитировался за поражение в серии пенальти в матче за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити".
"Ливерпуль" (Англия) — "Челси" (Англия) — 2:2 (0:1) после экстра-таймов, победа "Ливерпуля" по пенальти — 5:4
Серия пенальти: Фирмино (гол) — Жоржиньо (гол), Фабиньо (гол) — Баркли (гол), Ориги (гол) — Маунт (гол), Александер-Арнольд (гол) — Эмерсон (гол), Салах (гол) — Абрахэм (голкипер).
Голы: Мане 48, 95 — Жиру 36, Жоржиньо 101 (пен).
"Ливерпуль": Адриан, Гомес, Матип, Ван Дейк, Робертсон (Александер-Арнольд 90), Фабиньо, Милнер (Вейналдум 64), Хендерсон, Окслейд-Чемберлен (Фирмино 45), Мане (Ориги 103), Салах.
"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Кристенсен (Томори 85), Зума, Эмерсон, Жоржиньо, Канте, Ковачич (Баркли 102), Педро, Жиру (Абрахэм 74), Пулишич (Маунт 74).
Предупреждения: Хендерсон, Александер-Арнольд — Аспиликуэта.
15.08.2019 00:45
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Последние комментарии:
Маунт, томори, зума, пулисик, абрахам, кристенсен в основе возили почти весь матч сильнейший зеропуль последних 15 лет.
Канте вообще как столбы на тренировке игроков в красном обходил.
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Ветка пенсовских полыхающий жеп)
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https://pp.userapi.com/c635103/v635103634/4b7e6/IxS87cpdhCo.jpg
кстати, ЛФК обоссал мачестер хуяйтед и стал самым титулованным английским клубом
КОРОЛИ!!!
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Ору, смотрю срач тв, там тоже говорят, что пенки не было.
Тащила шкура ебаная Членче как могла.
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а где цыганская мразота? отлизывает своей марамойке страшной чи шо?
такая 6лядина на е6ало она канеш пиздец) хотя хули хотеть от хачихи ехехеех
тупо мразота) но цыганская мразь это канеш эпик...лысеть до 30 лет, норм бы обрыган канеш)0
посмотрели на твоих дружков алкашей...ебать ты далбаеб конечно ахахаха
про твою нищенскую зп я вообще молчу хуeсос ахахах
хуесосил кинку, а в итоге сейчас живет хуже чем старый алкаш ахахаха
тупо карма покарала уебана))0
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Уфф эти постоянные трофеи уже заебали, ну.
А если рили то очень самоуверенное и шапкозакидательское настроение было у всех причастных хоть как то к футболу людей. Пенсы поцыки с характером, никогда нельзя их списывать раньше времени.
По игре матч на 80% приносил негативные впечатления. Пенсы явно играли лучше и собраннее. Но таков футбол.
В первую очередь хотел бы отметить состав который выбрал Клопп. Это был лютый пздц ибо абсолютно каждая линия была разбалансирована. Авантюра с оксом в старте провалилась. Гомез на фланге проваливается всегда и постоянно. Ввд один из худших матчей провел для своего уровня. Милли и Фаб были ужасны во всем - продвижение, разрушение абсолютно каждый аспект. Челси очень грамотно расставлял игроков, персональная опека и перекрытие начальной фазы атаки и ее конструкции - то что даже сити удается с трудом. Явный и очевидный ход в перенасыщении фланга Гомеза тоже был нужный ход. Канте мом бесспорно, просто унижаючи обходил наших игроков. Но не все было ужасно - Робеотсон, Фирма, Мане и Матип были очень хороши и во многом это их заслуга. Отдельно отмечу полноценный дебют Адриана ака "новый и единственный трансфер". От него чувствовалась надежность ну и его 3 сейва(1на1, в конце и в пенке) прямо повлияли на завоевание кубка. В кой то веки у лфк 2 классных кипера, это очень радует. Так же отмечу отсутсвие ловрена, уже очевидно что отсутсвие этой твари это +70 к везению и трофейности.
Юнва, сезон обещает быть тяжелым, но этот допинг для команды щас был действительно не обходим. А пенсам уважения и удачи в борьбу за 4.
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ЛФК Челси
удары 21-20
в створ 10-6
владение 53-47
так пенсы называют отвозили))
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И да. Судьба вернёт фрэнку долг. Фрэнк трудяга. Ему воздастся. Уверен
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Откровения пенса. Часть 1
Отныне я болею за великий Ливерпуль. Я 15 лет болел за легендарный Челси, но Сарриболл (сейчас - Лэмпардболл) полностью угробили величие аристократов. Синих даже беззубый Манчлестер Сосайтед топчет, который не выигрывал трофеев с далёких времен. В команде нет по настоящему харизматичных людей какими были лучший кэп в истории АПЛ - Терри, африканский король - Дрогба, непробиваемая стена - Чех и настоящий воин - Эшли Коул. Ливерпуль же имеют самых лучших игроков мира: арабский самородок - Салах, легенда африканского футбола - Мане, казахстанский парнишка - Фирмино и уже легенда клуба - старина Милнер. Про будущего обладателя золотого мяча - Ван Дейка можно не говорить, о нём весь мир знает. К тому же, в команде лучший тренер во всей футбольной истории - Юрген Клопп, который из любого середняка с минимальными финансовыми вложениями делает машину для уничтожения. В то же время, распиаренный Пепка тратит по ярду только на оборону и забегает поработать в судейские. Скаузеры являются самым титулованным клубом Европы и имеет самых преданных фанов, и самый лучший в мире стадион с историей. Любой выезд на Энфилд для команд заканчивается сильной поркой после которой, многие клубы становятся униженными на весь мир (Бабселона тому пример). Призываю всех, кто ещё не определился с любимой командой, начать болеть за королей Европы - за великий Ливерпуль. ЮНВА!
(ответить)
С победой в товарняке. Унылый матч благодаря бездарному Чулсе
Адриан классный кипер, еще в матче против Эвертона в кубке когда потащил было понятно, что на пенках у него хорошее чутье
Самое главное, снова вернули себе титул самой титулованной команды в Англии
(ответить)
хорошая игра! грац ливер, вот только этот матч никому не нужен был, по сути, 120 мин это жесть, конечно, с графиком апл
единственное, что я не понимаю, почему в треде подвякивают шавки из лиги европы. загадка
(ответить)
Скам офишиали утратил статус найболее титулованого клуба Англии. По числу трофеев. КШ не в счёт. ахахха Хорошый денек.
(ответить)
бодрый матч однако выдали синие, возили знатно, молодцы, думал будет игра попроще, но Челси были прям заряжены, в отличии от Ливерпуля.
к каждой линии были претензии, Гомез и Матип, Милнер и Фабиньо, АОЧ так вовсе был просто ужасен, особенно это было заметно на фоне Фирмы
Поздравляю красных с победой!
А синим остается пожелать удачи, остальное у них вроде есть, класс присутствует, игру показывают достойную, посмотрим на сколько их хватит по сезону
(ответить)
Но в составе сегодня вышли 6 игроков из академии Челси, и они на хуе вертели всю оборону хузерхуйских мразей
(ответить)
Суперкубок Европы не ровня Кубку Лиги, лол)) пенсота))
(ответить)
хендерсон асплихуета 2 недокепы
почему они не били пенальти
(ответить)
лайте лайте собаки
а я поржу в голос
ахахахахахахахаах
(ответить)
14.08.2019 11:38 # удалить
mc-od
К обеим командам отношусь нейтрально, но у ливерпука команда реально сильнее и по всем раскладам шансы портовых выглядят предпочтительней, так что чисто ради спортивного интереса будут топить за шестерок.))
Плюс, забавно будет прочитать здесь комментарии, когда пенсы официально станут самым сильным клубом в Европе. Ну любят на фапли порофлить над колбасками. Надеюсь, "сутулый" соберется и даст бой "очкастому шарлатану".))
Короче, победа с разницей в один гол, ну или по пенальти. Всем удачи и пусть победит сильнейший!
Источник: http://fapl.ru/posts/72746/?c=1
ВСЕ, АБСОЛЮТНО ВСЕ, КАК Я И ПРЕДСКАЗЫВАЛ.))
Сутулый как мог дал бой очкастому, но класс игроков сказался. И в целом, не в обиду Безвизу и Ко, но из Сутулого врядли выйдет топ "шарлатан", слишком упрям, плюс без фарта. К сожалению, молодняк Челси ни о чем, заканчивал бы Жиру могли бы быть шансы. Ну и поздравления адекватным портовым, но с такой игрой чемпик врядли светит. Как-то так. Всем бобра.))
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ЛФК провёл в целом неровный матч, включаясь в игру только в отдельных отрезках и вообще, физически пока не особо хорошо выглядит на поле. Хендерсон и Фабиньо слабовато держали центр поля, атака отыграла нормально. На этот раз в серии пенальти удача была на стороне красных.
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15.08.2019 01:06 #
only--liverpool
залупу выше ебал
факт
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Источник: http://fapl.ru/posts/72760/?c=1#c6959868
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