"Боруссия" отказалась продать Санчо в "суперклуб"

Исполнительный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке рассказал, что он отказался продать вингера Джейдона Санчо в "суперклуб".

Еще в концовке прошлого сезона английская пресса стала твердить, что Санчо станет целью номер один "Манчестер Юнайтед" на летнее трансферное окно, однако непопадание "красных дьяволов" в Лигу Чемпионов сделало сделку по Джейдону невозможной.



Был это "Юнайтед" или какой-либо другой европейский гранд, но "Боруссия" действительно заблокировала продажу 19-летнего игрока сборной Англии. Впрочем, Ватцке признает, что в будущем сохранить Санчо будет сложнее.



"Еще весной шеф одного из суперклубов спросил меня, есть ли возможность приобрести Санчо, но я сразу ответил, что он должен забыть об этом и больше никогда не обращаться ко мне. Он понял, что я сказал это серьезно".



"Есть не так много 19-летних игроков с подобным потенциалом. И он не тот игрок, который имеет привязанность к региону или клубу, где выступает".



"Когда ты обладаешь игроком вроде Джейдона Санчо, ты должен пересматривать ситуацию каждый год. Я не был бы честен, если бы сказал иначе. Если иностранный игрок не уверен, что твой клуб подходит для него прямо сейчас, то удерживать его бессмысленно", — сообщил Ватцке Ruhr Nachrichten.