Старридж направляется в "Трабзонспор"
Бывший нападающий "Ливерпуля" Даниэль Старридж близок к переходу в "Трабзонспор".
Напомним, Старридж находится без клуба с окончания сезона 2018/19, в котором он сыграл 27 матчей за мерсисайдский клуб во всех турнирах и забил четыре года.
Обладая статусом свободного агента и громким именем, 29-летний англичанин стал привлекательной целью для многих клубов по всему миру, однако Goal стало известно, что Даниэль выбрал "Трабзонспор".
Уже сегодня Старридж улетает в Турцию, собираясь заключить с "Трабзонспором" контракт на два года и опцией продления еще на один.
Ожидается, что в Турции экс-игрок "Манчестер Сити" и "Челси" будет получать около 2.8 млн. фунтов в год. Если "Трабзонспор" преодолеет квалификацию, то со своим новым клубом Старридж сможет выступить в Лиге Европы.
14.08.2019 21:00
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Ничем не хуже Стерлинга ...Клопп загубил звезду Челси...Чё то Роджерс даже не позвал
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а в Турции санкции, наложенные на него FA, не будут действовать?
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Пришёл к успеху.
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Странно что все положили на него разом, последний год не ломался, в апл средняки и низы могли бы и цепануть его.
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Легенда трёх клубов
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