Старридж направляется в "Трабзонспор"

Бывший нападающий "Ливерпуля" Даниэль Старридж близок к переходу в "Трабзонспор".

Напомним, Старридж находится без клуба с окончания сезона 2018/19, в котором он сыграл 27 матчей за мерсисайдский клуб во всех турнирах и забил четыре года.



Обладая статусом свободного агента и громким именем, 29-летний англичанин стал привлекательной целью для многих клубов по всему миру, однако Goal стало известно, что Даниэль выбрал "Трабзонспор".



Уже сегодня Старридж улетает в Турцию, собираясь заключить с "Трабзонспором" контракт на два года и опцией продления еще на один.



Ожидается, что в Турции экс-игрок "Манчестер Сити" и "Челси" будет получать около 2.8 млн. фунтов в год. Если "Трабзонспор" преодолеет квалификацию, то со своим новым клубом Старридж сможет выступить в Лиге Европы.