Старридж направляется в "Трабзонспор"

Даниэль Старридж Бывший нападающий "Ливерпуля" Даниэль Старридж близок к переходу в "Трабзонспор".

Напомним, Старридж находится без клуба с окончания сезона 2018/19, в котором он сыграл 27 матчей за мерсисайдский клуб во всех турнирах и забил четыре года.

Обладая статусом свободного агента и громким именем, 29-летний англичанин стал привлекательной целью для многих клубов по всему миру, однако Goal стало известно, что Даниэль выбрал "Трабзонспор".

Уже сегодня Старридж улетает в Турцию, собираясь заключить с "Трабзонспором" контракт на два года и опцией продления еще на один.

Ожидается, что в Турции экс-игрок "Манчестер Сити" и "Челси" будет получать около 2.8 млн. фунтов в год. Если "Трабзонспор" преодолеет квалификацию, то со своим новым клубом Старридж сможет выступить в Лиге Европы.


Метки Старридж, Трабзонспор

Автор mihajlo   

Дата 14.08.2019 21:00

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  1. alexsander 14.08.2019 22:08 # alexsander
    - Турция собирает со всей Европы лузеров своих чемпионатов/команд, факаперы, мусор, отработка.
    - ОАЭ золотых пенсионеров
    - США - легенд из ныне вторго состава команды
    - Китай - всех кого не успели перехватить страны выше

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  2. ivan-4milan 14.08.2019 21:21 # ivan-4milan
    Ничем не хуже Стерлинга ...Клопп загубил звезду Челси...Чё то Роджерс даже не позвал

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  3. danilych89 14.08.2019 21:10 # danilych89
    а в Турции санкции, наложенные на него FA, не будут действовать?

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  4. lampard78 14.08.2019 21:09 # lampard78
    Пришёл к успеху.

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  5. gerrard08 14.08.2019 21:09 # gerrard08
    Странно что все положили на него разом, последний год не ломался, в апл средняки и низы могли бы и цепануть его.

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  6. chebrec 14.08.2019 21:01 # chebrec
    Легенда трёх клубов

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