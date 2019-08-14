Невилл: "Юнайтед" выиграет Премьер-Лигу раньше "Ливерпуля"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл уверен, что его бывший клуб "Манчестер Юнайтед" вернет себе чемпионское звание раньше, чем "Ливерпуль".

Прошлый сезон Премьер-Лиги "красные дьяволы" завершили только на шестой позиции, отстав от финишировавшего вторым "Ливерпуля" на 31 очко, однако Невилл не придает этому значения и верит, что титул вернется на "Олд Траффорд".



"У "Юнайтед" снова появится отличный тренер — надеюсь, это будет Оле — и они снова начнут побеждать".



"Это непременно случится. Я могу гарантировать это. Ясно как день, что "Манчестер Юнайтед" будет побеждать".



"Они выиграют лигу. Они, наверное, выиграют лигу раньше, чем это сделает "Ливерпуль". Таково мое мнение".



"Не хочу проявить неуважение, но они выиграют лигу раньше "Ливерпуля". Они ближе, чем вы думаете, и не так плохи, как вы думаете. Так было всегда".



"Что касается "Ливерпуля"... Салах уйдет от них в ближайшие 12 месяцев, я уже предвижу это. Салах уйдет, я это абсолютно гарантирую. Я вижу и чую это", — цитирует Невилла Evening Standard.