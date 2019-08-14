Невилл: "Юнайтед" выиграет Премьер-Лигу раньше "Ливерпуля"
Эксперт Sky Sports Гари Невилл уверен, что его бывший клуб "Манчестер Юнайтед" вернет себе чемпионское звание раньше, чем "Ливерпуль".
Прошлый сезон Премьер-Лиги "красные дьяволы" завершили только на шестой позиции, отстав от финишировавшего вторым "Ливерпуля" на 31 очко, однако Невилл не придает этому значения и верит, что титул вернется на "Олд Траффорд".
"У "Юнайтед" снова появится отличный тренер — надеюсь, это будет Оле — и они снова начнут побеждать".
"Это непременно случится. Я могу гарантировать это. Ясно как день, что "Манчестер Юнайтед" будет побеждать".
"Они выиграют лигу. Они, наверное, выиграют лигу раньше, чем это сделает "Ливерпуль". Таково мое мнение".
"Не хочу проявить неуважение, но они выиграют лигу раньше "Ливерпуля". Они ближе, чем вы думаете, и не так плохи, как вы думаете. Так было всегда".
"Что касается "Ливерпуля"... Салах уйдет от них в ближайшие 12 месяцев, я уже предвижу это. Салах уйдет, я это абсолютно гарантирую. Я вижу и чую это", — цитирует Невилла Evening Standard.
14.08.2019 20:00
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ахахахахахахаххаха..что быть на виду..на слуху и пиариЦЦа - писди всякий бред ..ересь..тупость..враньё..измышления..кардинально меняй своё мнение И ТОГДА все будут про тебя говорить - любая реклама плохая или хорошая всегда в плюс человеку из ящика и это физрук об этом знает как никто...Вспоминается его совет Клоппу слить ЛЧ что бы выиграть АПЛ))) жалкий абосранный недоумок ньювелл..как и фся помойка в гавне.
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Истинную правду говорит!
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михайло норм обоссанцев скудоумных собирает, выкидывая разную хрень
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Ахахааа...
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Ловите наркомана
Тренеришка хренов
Экспертом конечно легко чесать, но Пуль сейчас в три головы сильнее и по составу, и по тренеру, и вообще везде, тут и дураку вестимо
Лучше пытаться восстановить у себя дома порядок, а не на претендентов на чашки бочку катить
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Какая же эта крыса далбаёб...
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хорошо, что в нашей жизни есть такие Гарики
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норм эксперт
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Как будто после выхода из Бара дал это интервью.
Чуйка у него развита. Ага, знаем,помним
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И не только салах уйдёт, а ещё мане, а чуть позже и ван дейк
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Невилл повторяет свои высказывания дважды, он чует это.
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Редко тут отписываюсь, но Гарри иногда, лучше жевать, чем говорить.
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Вот щас я прям понял как он тренировал.
"Парни, сегодня план на игру такой - их нападающий забьёт в свои ворота и мы победим. Я вижу и чую это".
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Ахахах, ебать шо за спич наркомана.
Я вижу это, чую это, предчувствую.
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ахахахаха
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Новости, которые мы заслужили.
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Сказочный далбаеб
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