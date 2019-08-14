Невилл: "Юнайтед" выиграет Премьер-Лигу раньше "Ливерпуля"

Гари Невилл Эксперт Sky Sports Гари Невилл уверен, что его бывший клуб "Манчестер Юнайтед" вернет себе чемпионское звание раньше, чем "Ливерпуль".

Прошлый сезон Премьер-Лиги "красные дьяволы" завершили только на шестой позиции, отстав от финишировавшего вторым "Ливерпуля" на 31 очко, однако Невилл не придает этому значения и верит, что титул вернется на "Олд Траффорд".

"У "Юнайтед" снова появится отличный тренер — надеюсь, это будет Оле — и они снова начнут побеждать".

"Это непременно случится. Я могу гарантировать это. Ясно как день, что "Манчестер Юнайтед" будет побеждать".

"Они выиграют лигу. Они, наверное, выиграют лигу раньше, чем это сделает "Ливерпуль". Таково мое мнение".

"Не хочу проявить неуважение, но они выиграют лигу раньше "Ливерпуля". Они ближе, чем вы думаете, и не так плохи, как вы думаете. Так было всегда".

"Что касается "Ливерпуля"... Салах уйдет от них в ближайшие 12 месяцев, я уже предвижу это. Салах уйдет, я это абсолютно гарантирую. Я вижу и чую это", — цитирует Невилла Evening Standard.


Метки Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Невилл, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 14.08.2019 20:00

Количество просмотров Просмотров: 755

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Последние комментарии:




  1. frisby 14.08.2019 20:28 # frisby
    ахахахахахахаххаха..что быть на виду..на слуху и пиариЦЦа - писди всякий бред ..ересь..тупость..враньё..измышления..кардинально меняй своё мнение И ТОГДА все будут про тебя говорить - любая реклама плохая или хорошая всегда в плюс человеку из ящика и это физрук об этом знает как никто...Вспоминается его совет Клоппу слить ЛЧ что бы выиграть АПЛ))) жалкий абосранный недоумок ньювелл..как и фся помойка в гавне.

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  2. sergey7205 14.08.2019 20:24 # sergey7205
    Истинную правду говорит!

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  3. tvinkovod 14.08.2019 20:23 # tvinkovod
    михайло норм обоссанцев скудоумных собирает, выкидывая разную хрень

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  4. mancunia-planet 14.08.2019 20:22 # mancunia-planet
    Ахахааа...

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  5. red-devil-4ever 14.08.2019 20:22 # red-devil-4ever
    Ловите наркомана
    Тренеришка хренов
    Экспертом конечно легко чесать, но Пуль сейчас в три головы сильнее и по составу, и по тренеру, и вообще везде, тут и дураку вестимо
    Лучше пытаться восстановить у себя дома порядок, а не на претендентов на чашки бочку катить

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  6. slash-lfc 14.08.2019 20:18 # slash-lfc
    Какая же эта крыса далбаёб...

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  7. pistolero-lfc 14.08.2019 20:15 # pistolero-lfc
    хорошо, что в нашей жизни есть такие Гарики

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  8. liverfun 14.08.2019 20:13 # liverfun
    норм эксперт

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  9. andrew10 14.08.2019 20:13 # andrew10
    Как будто после выхода из Бара дал это интервью.
    Чуйка у него развита. Ага, знаем,помним

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  10. lambert757 14.08.2019 20:10 # lambert757
    И не только салах уйдёт, а ещё мане, а чуть позже и ван дейк

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  11. liver-red-son 14.08.2019 20:09 # liver-red-son
    Невилл повторяет свои высказывания дважды, он чует это.

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  12. mishania 14.08.2019 20:09 # mishania
    Редко тут отписываюсь, но Гарри иногда, лучше жевать, чем говорить.

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  13. lampard78 14.08.2019 20:08 # lampard78
    Вот щас я прям понял как он тренировал.
    "Парни, сегодня план на игру такой - их нападающий забьёт в свои ворота и мы победим. Я вижу и чую это".

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  14. thegodfather 14.08.2019 20:05 # thegodfather
    Ахахах, ебать шо за спич наркомана.
    Я вижу это, чую это, предчувствую.

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  15. gunars 14.08.2019 20:04 # gunars
    ахахахаха

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  16. electric 14.08.2019 20:04 # electric
    Новости, которые мы заслужили.

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  17. tot35 14.08.2019 20:03 # tot35
    Сказочный далбаеб

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