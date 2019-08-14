Кинг: "Тоттенхэму" не нужны трофеи, чтобы быть успешным"

Бывший капитан "Тоттенхэма" Ледли Кинг считает, что команде Маурисио Почеттино не нужны трофеи, чтобы быть успешной.

Потерпев поражение в финале Лиги Чемпионов от "Ливерпуля" 1 июня, "шпоры" продлили ожидание своего первого трофея при Почеттино. Недавно Маурисио признался, что становится нетерпелив из-за отсутствия наград, однако Кинг убежден, что на этом не нужно зацикливаться.



"Важно ли "Тоттенхэму" прервать свою бестрофейную серию? Нет, важно просто прогрессировать".



"Все мы хотим выигрывать трофеи, каждая команда хочет выигрывать трофеи, но они не достаются просто так. Это очень сложно, и никому ничего не гарантировано".



"Эта команда будет сражаться на всех фронтах, чтобы выиграть что-нибудь, но я не думаю, что можно оценивать сезон по тому, выиграл ли ты трофей".



"Мы должны оценивать сезон целиком и смотреть, чего мы добились. Прошлый сезон получился замечательным для клуба, но мы не выиграли трофеев, поэтому я не думаю, что можно судить о сезоне таким образом".



"Все мы теперь понимаем, насколько сложно выигрывать трофеи в данный момент — в прошлом году "Манчестер Сити" взял все три трофея, поэтому конкуренция очень высока".



"Эти игроки хотят прогрессировать, и они постараются сражаться за трофеи. Пока они не выбыли из чемпионской гонки, они будут верить, что им это по силам", — цитирует Кинга Daily Mirror.