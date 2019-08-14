Салах уверен, что Гвардиола лукавит насчет Лиги Чемпионов

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах считает, что рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола лукавит, когда говорит, что Лига Чемпионов для него не так важна, как Премьер-Лига.

После своего ухода из "Барселоны" Гвардиоле никак не удается выиграть Лигу Чемпионов — ни с "Баварией", ни теперь с "Сити".



За последнее время Гвардиола неоднократно высказывался, что Премьер-Лига — это его "хлеб и масло". Каталонец указывал, что для победы во внутреннем чемпионате нужно трудиться весь сезон, тогда как в Лиге Чемпионов достаточно удачи в семи матчах плей-офф. Согласиться с этим Салах не может.



"Если честно, я не знал, что он сказал такое, но я думаю, если вы дадите ему выбрать, какое соревнование он предпочел бы выиграть, он выберет Лигу Чемпионов".



"Таково мое мнение. Я не утверждаю этого — только предполагаю. Лига Чемпионов — важнейшее соревнование в футболе, поэтому каждый хочет его выиграть".



"Каждый тренер, каждый игрок хочет его выиграть и мечтает о победе в нем. Конечно, Премьер-Лига тоже важна, но все-таки Лига Чемпионов — важнейшее соревнование", — сообщил Салах CNN.