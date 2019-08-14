Салах уверен, что Гвардиола лукавит насчет Лиги Чемпионов
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах считает, что рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола лукавит, когда говорит, что Лига Чемпионов для него не так важна, как Премьер-Лига.
После своего ухода из "Барселоны" Гвардиоле никак не удается выиграть Лигу Чемпионов — ни с "Баварией", ни теперь с "Сити".
За последнее время Гвардиола неоднократно высказывался, что Премьер-Лига — это его "хлеб и масло". Каталонец указывал, что для победы во внутреннем чемпионате нужно трудиться весь сезон, тогда как в Лиге Чемпионов достаточно удачи в семи матчах плей-офф. Согласиться с этим Салах не может.
"Если честно, я не знал, что он сказал такое, но я думаю, если вы дадите ему выбрать, какое соревнование он предпочел бы выиграть, он выберет Лигу Чемпионов".
"Таково мое мнение. Я не утверждаю этого — только предполагаю. Лига Чемпионов — важнейшее соревнование в футболе, поэтому каждый хочет его выиграть".
"Каждый тренер, каждый игрок хочет его выиграть и мечтает о победе в нем. Конечно, Премьер-Лига тоже важна, но все-таки Лига Чемпионов — важнейшее соревнование", — сообщил Салах CNN.
14.08.2019 18:00
Просмотров: 734
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
все правильно сказал , в ЛЧ играют лучшие команды Европы и что бы там победить , нужны железные яйца , которых у продажных наемников нет. Сидят себя утешают кубком, который кроме англичан нахуй никому не сдался.
(ответить)
А тебе только и остаётся, как мечтать о титуле Премьер-лиги) ахаха
(ответить)
Лч-фарт, жеребьевки, хайп и коммерция. Сезон- реальный показатель.так что, пиздит тут лишь абрек египетский
(ответить)
Типичный шарлатан
Ведь его 2состава менее полезен в лч .
(ответить)
Сейчас бы рандомные 13 матчей сравнивать с чемпом из 38. Сколько там у папа ЛЧ? Сколько там у лузерпука кубков АПЛ? Салах тупой афро выпердок, хули с него ещё требовать.
(ответить)
Хоспаде, им говорят банальные вещи о том, что круговая система эффективнее выводит сильнейшего, но обрыганы опять все сводят к престижу турнира.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий