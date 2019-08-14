"Ньюкасл" наградит Лонгстаффа новым контрактом

Оградив Шона Лонгстаффа от интереса "Манчестер Юнайтед", теперь "Ньюкасл" хочет заключить новый контракт со своим полузащитником.

В прошлом месяце пресса сообщала, что даже назначенная "сороками" цена в 50 миллионов фунтов не останавливает "красных дьяволов", чей главный тренер Оле Гуннар Сульшер отчаянно хотел видеть Лонгстаффа в своей команде.



Однако затем наставник "Ньюкасла" Стив Брюс и владелец клуба Майк Эшли публично заявили, что Шон продан не будет, какие бы деньги за него ни предложили. Рафаэль Бенитес удивился бы, но это свое слово "сороки" сдержали.



Теперь клуб с "Сент-Джеймс Парк" собирается наградить прогрессирующего игрока, вышедшего в стартовом составе на матч первого тура Премьер-Лиги против "Арсенала", улучшенным контрактом, хотя от его действующего, подписанного в декабре, остается еще четыре года.



Заключив новую сделку, 21-летний англичанин сможет увеличить свою зарплату с 25 до 80 тысяч фунтов в неделю, что подтвердит его статус основного игрока. Столько же зарабатывает, например, Джонджо Шелви или плеймейкер "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен.