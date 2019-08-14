Лэмпард осознает важность Суперкубка Европы

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что не воспринимает матч за Суперкубок Европы против "Ливерпуля" как товарищеский.

Спустя всего три дня после сокрушительного поражения 4:0 от "Манчестер Юнайтед" в рамках Премьер-Лиги "синим" предоставится возможность реабилитироваться, однако их следующий соперник выглядит не менее грозно.



К битве с действующими победителями Лиги Чемпионов Лэмпард настраивается самым серьезным образом, особенно в свете своего личного опыта, связанного с Суперкубком Европы.



"Этот Суперкубок многое значит для нашего клуба. Я знаю об этом из первых рук, потому что мы проиграли их два!"



"Мы проиграли Суперкубок "Атлетико" при скверных обстоятельствах, значительно уступив им по игре. Также нам не повезло проиграть "Баварии".



"Когда ты так упорно работаешь, что достичь этого матча двух чемпионов, для клуба вроде "Челси" важно постараться изо всех сил ради победы в нем. Суперкубок кое-что значит. Он кое-что значит для нас как для клуба, потому что это очередной трофей".



"Также было бы приятно начать с такой победы мне лично, но гораздо важнее, что эта победа помогла бы игрокам поверить, что им по силам соперничать с "Ливерпулем" в этом сезоне".



"Если мы выиграем этот кубок, он уйдет в нашу историю и станет отправной точкой. Мы определенно осознаем его важность", — цитирует Лэмпарда The Independent.