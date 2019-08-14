"Челси" продал Кеннета Омеруо

Кеннет Омеруо "Челси" заработал около 4.6 млн. фунтов, продав защитника Кеннета Омеруо в испанский "Леганес".

Омеруо принадлежал "Челси" с 2012 года, за это время совершив командировки в Голландию, Турцию, Испанию, а также поиграв за "Мидлсбро" в Чемпионшипе.

Прошлый сезон Кеннет провел как раз в "Леганесе", приняв участие в 31 матче. Теперь 25-летний игрок сборной Нигерии возвращается в испанский клуб, заключив контракт до 2024 года.

И хотя за эти семь лет Омеруо не сыграл ни одного официального матча за "Челси", он остался чрезвычайно благодарен "синим".

"Я испытываю только любовь к этому клубу. "Челси" сделал мои детские мечты реальностью. Спасибо вам за эти удивительные семь лет".

"Спасибо всем фанатам "Челси" за вашу любовь. Спасибо Эдди Ньютону, ты удивительный тренер. Я никогда не забуду этот клуб. Однако для меня настало время полностью реализовать свой потенциал", — написал Омеруо в социальных сетях.


Метки Леганес, Омеруо, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.08.2019 14:00

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Последние комментарии:




  1. puhovik-vengera 14.08.2019 14:58 # puhovik-vengera
    Очередная несостоявшаяся легенда пинсов

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  2. ivan-4milan 14.08.2019 14:48 # ivan-4milan
    Такого классного неизвестного игрока?! Только в Реал нужно было продавать.

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  3. mixmaster 14.08.2019 14:20 # mixmaster
    бизнесс карррррр

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