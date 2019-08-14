"Челси" продал Кеннета Омеруо

"Челси" заработал около 4.6 млн. фунтов, продав защитника Кеннета Омеруо в испанский "Леганес".

Омеруо принадлежал "Челси" с 2012 года, за это время совершив командировки в Голландию, Турцию, Испанию, а также поиграв за "Мидлсбро" в Чемпионшипе.



Прошлый сезон Кеннет провел как раз в "Леганесе", приняв участие в 31 матче. Теперь 25-летний игрок сборной Нигерии возвращается в испанский клуб, заключив контракт до 2024 года.



И хотя за эти семь лет Омеруо не сыграл ни одного официального матча за "Челси", он остался чрезвычайно благодарен "синим".



"Я испытываю только любовь к этому клубу. "Челси" сделал мои детские мечты реальностью. Спасибо вам за эти удивительные семь лет".



"Спасибо всем фанатам "Челси" за вашу любовь. Спасибо Эдди Ньютону, ты удивительный тренер. Я никогда не забуду этот клуб. Однако для меня настало время полностью реализовать свой потенциал", — написал Омеруо в социальных сетях.