Педро назвал двух лучших центральных защитников в мире

Вингер "Челси" Педро считает, что Виргил Ван Дейк из "Ливерпуля" является одним из двух лучших центральных защитников в мире — наряду с Серхио Рамосом из "Реала".

В прошлом сезоне Ван Дейк помог "Ливерпулю" выиграть Лигу Чемпионов и набрать рекордные для своего клуба 97 очков в Премьер-Лиге. Теперь Виргил считается фаворитом на "Золотой мяч" — главную индивидуальную награду в футболе.



В преддверии матча за Суперкубок Европы в Стамбуле Педро похвалил голландского защитника и сравнил того со своим партнером по сборной Испании.



"Они оба очень хорошие центральные защитники. Наверное, лучшие в мире в наше время".



"Серхио Рамос очень хорош. Я очень хорошо его знаю, и он отличный защитник, он отлично работает с мячом".



"То же самое и Ван Дейк. Он так силен, очень хорош в воздухе и забивает голы. Это два больших игрока".



"Сейчас Ван Дейк в хорошей форме. Он провел отличный сезон с "Ливерпулем", выиграв Лигу Чемпионов и став лучшим игроком в Премьер-Лиге. Он в хорошей форме и сам по себе хороший защитник", — цитирует Педро Goal.