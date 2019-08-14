Вейналдум вспомнил, как Клопп щеголял в трусах от Роналду

Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум рассказал, что главный тренер Юрген Клопп щеголял в трусах от Криштиану Роналду перед финалом Лиги Чемпионов с "Реалом" в мае 2018.

Напомним, позапрошлый сезон завершился для "красных" большим разочарованием — они проиграли "Реалу" в Киеве со счетом 3:1. Тогда подопечные Клоппа получили бесценный опыт, который помог им взять трофей Лиги Чемпионов спустя год.



В том первом из двух подряд финалов Лиги Чемпионов Клопп попытался снять напряжение со своим игроков, проведя предматчевое собрание в нижнем белье марки CR7.



"Мы увидели, что на нем боксеры от Криштиану Роналду. Он провел собрание в своей футболке, заправленной в боксеры CR7. Вся раздевалка валялась на полу, смеясь до потери пульса. Это действительно помогло расслабиться".



"Обычно в такого рода ситуациях каждый серьезен и сосредоточен. Но он был расслаблен и пошутил таким образом", — сообщил Вейналдум The Athletic.