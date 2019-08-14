Вейналдум вспомнил, как Клопп щеголял в трусах от Роналду

Криштиану Роналду Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум рассказал, что главный тренер Юрген Клопп щеголял в трусах от Криштиану Роналду перед финалом Лиги Чемпионов с "Реалом" в мае 2018.

Напомним, позапрошлый сезон завершился для "красных" большим разочарованием — они проиграли "Реалу" в Киеве со счетом 3:1. Тогда подопечные Клоппа получили бесценный опыт, который помог им взять трофей Лиги Чемпионов спустя год.

В том первом из двух подряд финалов Лиги Чемпионов Клопп попытался снять напряжение со своим игроков, проведя предматчевое собрание в нижнем белье марки CR7.

"Мы увидели, что на нем боксеры от Криштиану Роналду. Он провел собрание в своей футболке, заправленной в боксеры CR7. Вся раздевалка валялась на полу, смеясь до потери пульса. Это действительно помогло расслабиться".

"Обычно в такого рода ситуациях каждый серьезен и сосредоточен. Но он был расслаблен и пошутил таким образом", — сообщил Вейналдум The Athletic.


Метки Вейналдум, Клопп, Ливерпуль, Лига Чемпионов

Автор mihajlo   

Дата 14.08.2019 12:00

Количество просмотров Просмотров: 2479

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  1. fc-oil 14.08.2019 13:28 # fc-oil
    Пора уже скаузерам совершить каминг-аут. Про них же регулярно говорят FA

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  2. hammersmith 14.08.2019 12:52 # hammersmith
    МИГЕЙЛО

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  3. pistolero-lfc 14.08.2019 12:48 # pistolero-lfc
    все смеялись потому что на трусах было написано
    Chelsea pidorasi ebaniyeПользователь получил предупреждение

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  4. chelsea88 14.08.2019 12:46 # chelsea88
    Ему бы арсосал тренеровать. Хотя их эмери тоже тот ещё пидopacина

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  5. knvlay 14.08.2019 12:38 # knvlay
    Ну что за обрыганы.

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  6. januzaj00 14.08.2019 12:36 # januzaj00
    Ничего себе обрыганчики веселятся

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  7. ivan-4milan 14.08.2019 12:28 # ivan-4milan
    Юморист :)))

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  8. steveg8 14.08.2019 12:19 # steveg8
    ^
    ^
    ^

    Собрано.

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  9. ry-l 14.08.2019 12:07 # ry-l
    Шутки, уровень: портовые обрыганы

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  10. thegodfather 14.08.2019 12:02 # thegodfather
    Ну собственно очередное доказательство того, что клопп лютый обрыган

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