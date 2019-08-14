Вейналдум вспомнил, как Клопп щеголял в трусах от Роналду
Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум рассказал, что главный тренер Юрген Клопп щеголял в трусах от Криштиану Роналду перед финалом Лиги Чемпионов с "Реалом" в мае 2018.
Напомним, позапрошлый сезон завершился для "красных" большим разочарованием — они проиграли "Реалу" в Киеве со счетом 3:1. Тогда подопечные Клоппа получили бесценный опыт, который помог им взять трофей Лиги Чемпионов спустя год.
В том первом из двух подряд финалов Лиги Чемпионов Клопп попытался снять напряжение со своим игроков, проведя предматчевое собрание в нижнем белье марки CR7.
"Мы увидели, что на нем боксеры от Криштиану Роналду. Он провел собрание в своей футболке, заправленной в боксеры CR7. Вся раздевалка валялась на полу, смеясь до потери пульса. Это действительно помогло расслабиться".
"Обычно в такого рода ситуациях каждый серьезен и сосредоточен. Но он был расслаблен и пошутил таким образом", — сообщил Вейналдум The Athletic.
14.08.2019 12:00
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Пора уже скаузерам совершить каминг-аут. Про них же регулярно говорят FA
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МИГЕЙЛО
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все смеялись потому что на трусах было написано
Chelsea pidorasi ebaniye
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Ему бы арсосал тренеровать. Хотя их эмери тоже тот ещё пидopacина
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Ну что за обрыганы.
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Ничего себе обрыганчики веселятся
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Юморист :)))
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Собрано.
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Шутки, уровень: портовые обрыганы
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Ну собственно очередное доказательство того, что клопп лютый обрыган
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