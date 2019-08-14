"Тоттенхэм" опасается ухода Алдервейрелда свободным агентом

Тоби Алдервейрелд "Тоттенхэм" опасается, что защитник Тоби Алдервейрелд уйдет из клуба по окончании этого сезона свободным агентом.

Напомним, в силу особенности своего контракта этим летом Алдервейрелд был доступен по фиксированной цене в 25 миллионов фунтов, однако "шпоры" таки и не получили подходящих предложений.

Сейчас у Тоби уже идет заключительный год по действующему контракту, а это означает, что 30-летний бельгиец сможет лично вести переговоры с зарубежными клубами, начиная с января.

Как сообщает Daily Mirror, "Тоттенхэм" отчаялся заключить новую сделку с Алдервейрелдом, но все еще может попытаться продать Тоби до 2 сентября. В противном случае "шпоры" опасаются, что защитник задержится в Северном Лондоне до июня 2020 и уйдет безо всякой компенсации.

Добавим, что будущее Алдервейрелда было предметом спекуляций и весь прошлый сезон, однако в 50 сыгранных матчах Тоби доказал, что ему под силу отвлечься от посторонних вещей и сосредоточиться на футболе, что станет некоторым утешением для главного тренера Маурисио Почеттино, несмотря на неизбежность расставания.


Метки Алдервейрелд, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 14.08.2019 11:00

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Последние комментарии:




  1. mixmaster 14.08.2019 11:47 # mixmaster
    юве на низком старте

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  2. xah 14.08.2019 11:43 # xah
    Надо брать однозначно

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  3. trent 14.08.2019 11:02 # trent
    Как и в случае с Кристианом, судьба этого весьма качественного дэфа будет зависить от успехов Тоттенхэма в этом сезоне.

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