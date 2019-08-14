Анонс матча за Суперкубок Европы

Матч за Суперкубок Европы между "Ливерпулем" и "Челси" станет отголоском двух чисто английских финалов в еврокубках прошлого сезона.

"Ливерпуль" и "Челси" устроили очную встречу в Стамбуле благодаря своим победам над "Тоттенхэмом" в финале Лиги Чемпионов и над "Арсеналом" в финале Лиги Европы, соответственно. Впервые в истории в матче за Суперкубок Европы сходятся две английские команды.



Этим летом "красные" уже проиграли один Суперкубок — Англии, уступив в матче за Комьюнити Шилд "Манчестер Сити" в серии пенальти. Теперь у команды Юргена Клоппа есть другая возможность разжиться мини-трофеем.



Что касается "Челси", то подопечные Фрэнка Лэмпарда оказались под серьезным давлением после поражения 4:0 от "Манчестер Юнайтед" в матче первого тура Премьер-Лиги. Давление испытывает и лично Лэмпард, которого критикуют за то, что он чересчур полагается на молодежь.



Также стоит отметить, что "Ливерпуль" возвращается в особенное для себя место. Именно здесь, в Стамбуле, "красные" сотворили настоящее футбольное чудо, одержав незабываемую победу в финале Лиги Чемпионов над "Миланом" в 2005 году.



"Если люди думают, что "Челси" не будет претендовать на большие награды, то я не могу помочь этим людям".



"У них очень сильная, молодая и свежая команда, которая вызывает большой интерес из-за Фрэнка — легенды клуба. Он пришел на новое место и хочет сделать себе имя в качестве тренера "Челси". Это будет очень интересный и очень важный матч".



"Я знаю об этой особенной важности и о том, что Стамбул — особенное место для каждого болельщика "Ливерпуля". Никто не забудет 2005 год, но мы другие люди, это команда сезона 2019/20 и весьма хорошая команда. Стамбул — всегда хорошее место для игры в футбол", — говорил на пресс-конференции Клопп.



Нельзя не подчеркнуть и еще одну особенность матча в Стамбуле — две английских команды рассудит 35-летняя француженка Стефани Фраппар. УЕФА впервые доверил матч такого ранга рефери-женщине.



"Ливерпуль" не взял на этот выезд защитника Деяна Ловрена, который приболел и, по слухам, находится на пороге перехода в "Рому". На тренировке накануне мышечное повреждение получил Наби Кейта. Выбывшего на несколько недель Алиссона в воротах заменит Адриан.



"Челси" предстоит оценить состояние Антонио Рюдигера, Нголо Канте и Виллиана, которые поехали в Стамбул, несмотря на проблемы со здоровьем.



Суперкубок Европы

"Ливерпуль" (Англия) — "Челси" (Англия)

Стамбул. Стадион "Водафон Арена". 22:00 Онлайн-трансляция