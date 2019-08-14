Анонс матча за Суперкубок Европы

Суперкубок Европы Матч за Суперкубок Европы между "Ливерпулем" и "Челси" станет отголоском двух чисто английских финалов в еврокубках прошлого сезона.

"Ливерпуль" и "Челси" устроили очную встречу в Стамбуле благодаря своим победам над "Тоттенхэмом" в финале Лиги Чемпионов и над "Арсеналом" в финале Лиги Европы, соответственно. Впервые в истории в матче за Суперкубок Европы сходятся две английские команды.

Этим летом "красные" уже проиграли один Суперкубок — Англии, уступив в матче за Комьюнити Шилд "Манчестер Сити" в серии пенальти. Теперь у команды Юргена Клоппа есть другая возможность разжиться мини-трофеем.

Что касается "Челси", то подопечные Фрэнка Лэмпарда оказались под серьезным давлением после поражения 4:0 от "Манчестер Юнайтед" в матче первого тура Премьер-Лиги. Давление испытывает и лично Лэмпард, которого критикуют за то, что он чересчур полагается на молодежь.

Также стоит отметить, что "Ливерпуль" возвращается в особенное для себя место. Именно здесь, в Стамбуле, "красные" сотворили настоящее футбольное чудо, одержав незабываемую победу в финале Лиги Чемпионов над "Миланом" в 2005 году.

"Если люди думают, что "Челси" не будет претендовать на большие награды, то я не могу помочь этим людям".

"У них очень сильная, молодая и свежая команда, которая вызывает большой интерес из-за Фрэнка — легенды клуба. Он пришел на новое место и хочет сделать себе имя в качестве тренера "Челси". Это будет очень интересный и очень важный матч".

"Я знаю об этой особенной важности и о том, что Стамбул — особенное место для каждого болельщика "Ливерпуля". Никто не забудет 2005 год, но мы другие люди, это команда сезона 2019/20 и весьма хорошая команда. Стамбул — всегда хорошее место для игры в футбол", — говорил на пресс-конференции Клопп.

Нельзя не подчеркнуть и еще одну особенность матча в Стамбуле — две английских команды рассудит 35-летняя француженка Стефани Фраппар. УЕФА впервые доверил матч такого ранга рефери-женщине.

"Ливерпуль" не взял на этот выезд защитника Деяна Ловрена, который приболел и, по слухам, находится на пороге перехода в "Рому". На тренировке накануне мышечное повреждение получил Наби Кейта. Выбывшего на несколько недель Алиссона в воротах заменит Адриан.

"Челси" предстоит оценить состояние Антонио Рюдигера, Нголо Канте и Виллиана, которые поехали в Стамбул, несмотря на проблемы со здоровьем.

Суперкубок Европы
"Ливерпуль" (Англия) — "Челси" (Англия)
Стамбул. Стадион "Водафон Арена". 22:00 Онлайн-трансляция


Метки анонс матча, Ливерпуль, Суперкубок Европы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.08.2019 10:40

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 14.08.2019 11:49 # thegodfather
    Че, очередной суперкубок, который проебут пенсы? Да не, ну нах, идеальный варик цепануть трофей, ведь это же калбаса.

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  2. hachidlo 14.08.2019 11:46 # hachidlo
    Кмон Челси.
    Прайд оф Грейт Британ.

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  3. lovrentiy 14.08.2019 11:42 # lovrentiy
    Пенсовские пыздюки злые выйдут, но это не спасет их от очередного всоса.

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  4. mc-od 14.08.2019 11:38 # mc-od
    К обеим командам отношусь нейтрально, но у ливерпука команда реально сильнее и по всем раскладам шансы портовых выглядят предпочтительней, так что чисто ради спортивного интереса будут топить за шестерок.))

    Плюс, забавно будет прочитать здесь комментарии, когда пенсы официально станут самым сильным клубом в Европе. Ну любят на фапли порофлить над колбасками. Надеюсь, "сутулый" соберется и даст бой "очкастому шарлатану".))

    Короче, победа с разницей в один гол, ну или по пенальти. Всем удачи и пусть победит сильнейший!

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  5. alexomck 14.08.2019 11:34 # alexomck
    Клопп любит глотать в финалах, Лэмпард любит глотать всегда, фз, чья возьмёт.

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  6. sellman 14.08.2019 11:33 # sellman
    Братишки, надо верить в молодых игроков и Фрэнка.
    Удачи желать не буду, скорее, чтобы было все честно.

    кмоне, Челси!
    кмоне, красиво!

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  7. only--liverpool 14.08.2019 11:30 # only--liverpool
    Мане: «Я готов играть»
    ехехехехехехе

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  8. ian 14.08.2019 11:27 # ian
    Падение Челси. 2-ая часть.

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  9. mancunia-planet 14.08.2019 11:15 # mancunia-planet
    Много голов не должно быть, Челси может и выйграть

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  10. parfirchik 14.08.2019 10:59 # parfirchik
    Фото с прессконференции челсеа перед суперкубком:

    https://sun9-50.userapi.com/c858016/v858016640/43964/6_eSCrwLKOo.jpg

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  11. toledo 14.08.2019 10:57 # toledo
    изи вин для пуля (если вдруг клопп не решит ротировать)

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  12. mototroller 14.08.2019 10:54 # mototroller
    Ггунарс света звезда минета

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  13. parfirchik 14.08.2019 10:52 # parfirchik
    Вот такое предложение, пенсы,:
    - если выиграете вам на сутки фапл можете тут перебаться все хоть по 10 раз, но 00:01 16 августа сдаете сайт в нормальном состоянии нашему смотрящему;
    - если проиграете не сливаетесь и продолжаете сидеть на фапле и пить мочу как и ранее делали.
    Договорились?

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  14. mufc1994 14.08.2019 10:52 # mufc1994
    ИХ БИН АУСЛАНДЕР!
    МИ АМОР МОН ШЕРИИИИИ

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  15. bmw-e34 14.08.2019 10:47 # bmw-e34
    Просто храни

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  16. xah 14.08.2019 10:46 # xah
    Просто LP

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