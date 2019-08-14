Анонс матча за Суперкубок Европы
Матч за Суперкубок Европы между "Ливерпулем" и "Челси" станет отголоском двух чисто английских финалов в еврокубках прошлого сезона.
"Ливерпуль" и "Челси" устроили очную встречу в Стамбуле благодаря своим победам над "Тоттенхэмом" в финале Лиги Чемпионов и над "Арсеналом" в финале Лиги Европы, соответственно. Впервые в истории в матче за Суперкубок Европы сходятся две английские команды.
Этим летом "красные" уже проиграли один Суперкубок — Англии, уступив в матче за Комьюнити Шилд "Манчестер Сити" в серии пенальти. Теперь у команды Юргена Клоппа есть другая возможность разжиться мини-трофеем.
Что касается "Челси", то подопечные Фрэнка Лэмпарда оказались под серьезным давлением после поражения 4:0 от "Манчестер Юнайтед" в матче первого тура Премьер-Лиги. Давление испытывает и лично Лэмпард, которого критикуют за то, что он чересчур полагается на молодежь.
Также стоит отметить, что "Ливерпуль" возвращается в особенное для себя место. Именно здесь, в Стамбуле, "красные" сотворили настоящее футбольное чудо, одержав незабываемую победу в финале Лиги Чемпионов над "Миланом" в 2005 году.
"Если люди думают, что "Челси" не будет претендовать на большие награды, то я не могу помочь этим людям".
"У них очень сильная, молодая и свежая команда, которая вызывает большой интерес из-за Фрэнка — легенды клуба. Он пришел на новое место и хочет сделать себе имя в качестве тренера "Челси". Это будет очень интересный и очень важный матч".
"Я знаю об этой особенной важности и о том, что Стамбул — особенное место для каждого болельщика "Ливерпуля". Никто не забудет 2005 год, но мы другие люди, это команда сезона 2019/20 и весьма хорошая команда. Стамбул — всегда хорошее место для игры в футбол", — говорил на пресс-конференции Клопп.
Нельзя не подчеркнуть и еще одну особенность матча в Стамбуле — две английских команды рассудит 35-летняя француженка Стефани Фраппар. УЕФА впервые доверил матч такого ранга рефери-женщине.
"Ливерпуль" не взял на этот выезд защитника Деяна Ловрена, который приболел и, по слухам, находится на пороге перехода в "Рому". На тренировке накануне мышечное повреждение получил Наби Кейта. Выбывшего на несколько недель Алиссона в воротах заменит Адриан.
"Челси" предстоит оценить состояние Антонио Рюдигера, Нголо Канте и Виллиана, которые поехали в Стамбул, несмотря на проблемы со здоровьем.
Суперкубок Европы
"Ливерпуль" (Англия) — "Челси" (Англия)
Стамбул. Стадион "Водафон Арена". 22:00 Онлайн-трансляция
14.08.2019 10:40
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Последние комментарии:
Че, очередной суперкубок, который проебут пенсы? Да не, ну нах, идеальный варик цепануть трофей, ведь это же калбаса.
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Кмон Челси.
Прайд оф Грейт Британ.
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Пенсовские пыздюки злые выйдут, но это не спасет их от очередного всоса.
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К обеим командам отношусь нейтрально, но у ливерпука команда реально сильнее и по всем раскладам шансы портовых выглядят предпочтительней, так что чисто ради спортивного интереса будут топить за шестерок.))
Плюс, забавно будет прочитать здесь комментарии, когда пенсы официально станут самым сильным клубом в Европе. Ну любят на фапли порофлить над колбасками. Надеюсь, "сутулый" соберется и даст бой "очкастому шарлатану".))
Короче, победа с разницей в один гол, ну или по пенальти. Всем удачи и пусть победит сильнейший!
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Клопп любит глотать в финалах, Лэмпард любит глотать всегда, фз, чья возьмёт.
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Братишки, надо верить в молодых игроков и Фрэнка.
Удачи желать не буду, скорее, чтобы было все честно.
кмоне, Челси!
кмоне, красиво!
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Мане: «Я готов играть»
ехехехехехехе
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Падение Челси. 2-ая часть.
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Много голов не должно быть, Челси может и выйграть
(ответить)
Фото с прессконференции челсеа перед суперкубком:
https://sun9-50.userapi.com/c858016/v858016640/43964/6_eSCrwLKOo.jpg
(ответить)
изи вин для пуля (если вдруг клопп не решит ротировать)
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Ггунарс света звезда минета
(ответить)
Вот такое предложение, пенсы,:
- если выиграете вам на сутки фапл можете тут перебаться все хоть по 10 раз, но 00:01 16 августа сдаете сайт в нормальном состоянии нашему смотрящему;
- если проиграете не сливаетесь и продолжаете сидеть на фапле и пить мочу как и ранее делали.
Договорились?
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ИХ БИН АУСЛАНДЕР!
МИ АМОР МОН ШЕРИИИИИ
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Просто храни
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Просто LP
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