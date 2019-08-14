Уэйн Руни решил завязать с алкоголем

Уэйн Руни Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни бросил пить, чтобы спасти свой брак.

Напомним, ранее в августе Руни заключил 18-месячный контракт с "Дерби". Уэйн официально присоединится к клубу Чемпионшипа в январе, после завершения сезона с "Ди Си Юнайтед" в МЛС.

Возвращение на родину является одним из шагов Уэйна по спасению своего брака с Колин. Уже несколько лет семья с четырьмя детьми находится под угрозой распада.

Также, сообщает The Sun, Руни нанял специального консультанта по семейным отношениям и решил завязать с употреблением алкоголя.

"Уэйн достаточно много выпивал в Штатах, и от этого возникали проблемы с Колин. Он словно уничтожал себя, выпивая дома поздно вечером".

"Теперь, возвращаясь на родину в октябре, он хочет все исправить. Он хочет начать с чистого листа, а также знает, что отказ от выпивки пойдет на пользу им всем".

"Колин тоже уговаривала его бросить пить, но в то время он не слушал", — цитирует свой источник издание.


Метки Руни

Автор mihajlo   

Дата 14.08.2019 10:10

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  1. radik86radik 14.08.2019 11:12 # radik86radik
    Синька-чмо. Моя совсем не пить, и ты завязывай, Уэйн.

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  2. lfcallday 14.08.2019 11:02 # lfcallday
    Пизда карьере

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  3. brown-ale 14.08.2019 10:59 # brown-ale
    Если собирается стать тренером, то без бухлишка будет сложно.

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  4. trent 14.08.2019 10:53 # trent
    Топчик! Помимо всего прочего продлит себе карьеру, отказавшись от выпивки.

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  5. xah 14.08.2019 10:46 # xah
    Легенда

    Шрек мой любимчик

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  6. mr-lamps 14.08.2019 10:22 # mr-lamps
    типикал скузи
    напиваться и получать по морде это все чем они могут развлечь себя на севере

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  7. chr1s8rown 14.08.2019 10:18 # chr1s8rown
    Типичный скам

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