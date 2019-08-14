Уэйн Руни решил завязать с алкоголем
Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни бросил пить, чтобы спасти свой брак.
Напомним, ранее в августе Руни заключил 18-месячный контракт с "Дерби". Уэйн официально присоединится к клубу Чемпионшипа в январе, после завершения сезона с "Ди Си Юнайтед" в МЛС.
Возвращение на родину является одним из шагов Уэйна по спасению своего брака с Колин. Уже несколько лет семья с четырьмя детьми находится под угрозой распада.
Также, сообщает The Sun, Руни нанял специального консультанта по семейным отношениям и решил завязать с употреблением алкоголя.
"Уэйн достаточно много выпивал в Штатах, и от этого возникали проблемы с Колин. Он словно уничтожал себя, выпивая дома поздно вечером".
"Теперь, возвращаясь на родину в октябре, он хочет все исправить. Он хочет начать с чистого листа, а также знает, что отказ от выпивки пойдет на пользу им всем".
"Колин тоже уговаривала его бросить пить, но в то время он не слушал", — цитирует свой источник издание.
14.08.2019 10:10
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Последние комментарии:
Синька-чмо. Моя совсем не пить, и ты завязывай, Уэйн.
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Пизда карьере
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Если собирается стать тренером, то без бухлишка будет сложно.
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Топчик! Помимо всего прочего продлит себе карьеру, отказавшись от выпивки.
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Легенда
Шрек мой любимчик
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типикал скузи
напиваться и получать по морде это все чем они могут развлечь себя на севере
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Типичный скам
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