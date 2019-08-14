Уэйн Руни решил завязать с алкоголем

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни бросил пить, чтобы спасти свой брак.

Напомним, ранее в августе Руни заключил 18-месячный контракт с "Дерби". Уэйн официально присоединится к клубу Чемпионшипа в январе, после завершения сезона с "Ди Си Юнайтед" в МЛС.



Возвращение на родину является одним из шагов Уэйна по спасению своего брака с Колин. Уже несколько лет семья с четырьмя детьми находится под угрозой распада.



Также, сообщает The Sun, Руни нанял специального консультанта по семейным отношениям и решил завязать с употреблением алкоголя.



"Уэйн достаточно много выпивал в Штатах, и от этого возникали проблемы с Колин. Он словно уничтожал себя, выпивая дома поздно вечером".



"Теперь, возвращаясь на родину в октябре, он хочет все исправить. Он хочет начать с чистого листа, а также знает, что отказ от выпивки пойдет на пользу им всем".



"Колин тоже уговаривала его бросить пить, но в то время он не слушал", — цитирует свой источник издание.