Сульшер готов отправть Санчеса в резерв или "Рому"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер готов отправить Алексиса Санчеса в резерв или "Рому", лишь бы не видеть чилийского нападающего в первой команде.
Напомним, лишь накануне стало известно, что чилийский нападающий едва не подрался с юниором "красных дьяволов" Мейсоном Гринвудом, который жестко сыграл против него на тренировке.
Для Сульшера стало совершенно очевидно, что зарабатывающий 500 тысяч фунтов в неделю игрок не нужен его команде. Оле Гуннар полон решимости избавиться от Алексиса до закрытия трансферного окна в континентальной Европе 2 сентября.
Как сообщает The Sun, "Юнайтед" готов субсидировать значительную долю зарплаты 30-летнего чилийца, если тот согласится на переход в "Рому" на правах аренды.
В противном случае, если Санчес откажется покидать "Олд Траффорд", Сульшер будет готов перевести самого высокооплачиваемого игрока Премьер-Лиги в резервную команду.
14.08.2019 09:55
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зе сан, ясно.
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пздц, сгубили такого топаря
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Не знала баба хлопот, купила порося)))
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суки скамовские
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Будет справедливо, если Вудворд субсидирует его со своего кармана.
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дельно однако, еще бы покпа туда же и все, команда будет отличная без этих переоцененных середняков
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Ну хз хз...все таки технарь и топарь. Может дать шанс, сезон длинный
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Самый провальный трансфер в истории АПЛ!
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Чего докапались до парня, он просто устал играть.
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В резерв этого топаря! Сульшер, даёшь унижение Санчеса!
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Санчоус красава
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