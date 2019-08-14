Сульшер готов отправть Санчеса в резерв или "Рому"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер готов отправить Алексиса Санчеса в резерв или "Рому", лишь бы не видеть чилийского нападающего в первой команде.

Напомним, лишь накануне стало известно, что чилийский нападающий едва не подрался с юниором "красных дьяволов" Мейсоном Гринвудом, который жестко сыграл против него на тренировке.



Для Сульшера стало совершенно очевидно, что зарабатывающий 500 тысяч фунтов в неделю игрок не нужен его команде. Оле Гуннар полон решимости избавиться от Алексиса до закрытия трансферного окна в континентальной Европе 2 сентября.



Как сообщает The Sun, "Юнайтед" готов субсидировать значительную долю зарплаты 30-летнего чилийца, если тот согласится на переход в "Рому" на правах аренды.



В противном случае, если Санчес откажется покидать "Олд Траффорд", Сульшер будет готов перевести самого высокооплачиваемого игрока Премьер-Лиги в резервную команду.