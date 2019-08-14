Сульшер готов отправть Санчеса в резерв или "Рому"

Алексис Санчес Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер готов отправить Алексиса Санчеса в резерв или "Рому", лишь бы не видеть чилийского нападающего в первой команде.

Напомним, лишь накануне стало известно, что чилийский нападающий едва не подрался с юниором "красных дьяволов" Мейсоном Гринвудом, который жестко сыграл против него на тренировке.

Для Сульшера стало совершенно очевидно, что зарабатывающий 500 тысяч фунтов в неделю игрок не нужен его команде. Оле Гуннар полон решимости избавиться от Алексиса до закрытия трансферного окна в континентальной Европе 2 сентября.

Как сообщает The Sun, "Юнайтед" готов субсидировать значительную долю зарплаты 30-летнего чилийца, если тот согласится на переход в "Рому" на правах аренды.

В противном случае, если Санчес откажется покидать "Олд Траффорд", Сульшер будет готов перевести самого высокооплачиваемого игрока Премьер-Лиги в резервную команду.


Метки Манчестер Юнайтед, Рома, Санчес, слухи

Автор mihajlo   

Дата 14.08.2019 09:55

Количество просмотров Просмотров: 2972

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  1. alexomck 14.08.2019 11:46 # alexomck
    зе сан, ясно.

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  2. reams 14.08.2019 11:39 # reams
    пздц, сгубили такого топаря

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  3. radik86radik 14.08.2019 11:14 # radik86radik
    Не знала баба хлопот, купила порося)))

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  4. toledo 14.08.2019 10:58 # toledo
    суки скамовские

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  5. trent 14.08.2019 10:54 # trent
    Будет справедливо, если Вудворд субсидирует его со своего кармана.

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  6. osivori 14.08.2019 10:46 # osivori
    дельно однако, еще бы покпа туда же и все, команда будет отличная без этих переоцененных середняков

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  7. hateciteh11 14.08.2019 10:41 # hateciteh11
    Ну хз хз...все таки технарь и топарь. Может дать шанс, сезон длинный

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  8. gary47 14.08.2019 10:40 # gary47
    Самый провальный трансфер в истории АПЛ!

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  9. bes-ter 14.08.2019 10:30 # bes-ter
    Чего докапались до парня, он просто устал играть.

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  10. udaff 14.08.2019 10:26 # udaff
    В резерв этого топаря! Сульшер, даёшь унижение Санчеса!

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  11. chr1s8rown 14.08.2019 10:17 # chr1s8rown
    Санчоус красава

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