Алекс Ивоби объяснил, почему ушел в "Эвертон"

Алекс Ивоби Плеймейкер Алекс Ивоби рассказал, почему решился перейти из "Арсенала" в "Эвертон" в заключительный день летнего трансферного окна.

Не сумев договориться с "Кристал Пэлас" по Уилфриду Захе, перед самым трансферным дедлайном "ириски" переключили свое внимание на Ивоби и быстро согласовали переход Алекса стоимостью 35 миллионов фунтов.

23-летний нигериец находился в системе "Арсенала" со школьной скамьи, а в прошлом сезоне Премьер-Лиги сыграл 35 матчей. Однако главный тренер "Эвертона" Марку Силва и спортивный директор Марсель Брандс оказались слишком убедительны.

"Я поговорил с тренером и Марселем, и они почти сразу заманили меня. Их предложение было слишком привлекательным, чтобы от него отказываться".

"Тренер говорил: "У нас есть место для тебя, мы позаботимся о тебе. По сути такие вещи и хочет слышать каждый игрок".

"В "Арсенале" меня всегда рассматривали как подающего надежды юниора, поэтому надеюсь, с этим переходом я смогу сделать себе имя в Премьер-Лиге и помогу "Эвертону" творить историю", — сообщил Ивоби evertontv.


Метки Арсенал, Ивоби, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 14.08.2019 08:00

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  1. manutd-20champ 14.08.2019 09:49 # manutd-20champ
    второй волкот

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  2. mixmaster 14.08.2019 09:32 # mixmaster
    Спасибо за 35кк. Ивоби уже лучше всяких чиков и обоев, но ещё лучше навряд ли станет

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  3. easports 14.08.2019 09:24 # easports
    Нельсон неплохо смотрелся с Ньюкаслом. По сути пользы принес также как и Алекс.

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  4. makkenli 14.08.2019 09:11 # makkenli
    и там он будет игроком подающего надежду.

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  5. pistolero-lfc 14.08.2019 08:03 # pistolero-lfc
    конечно сможешь!

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