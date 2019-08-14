Алекс Ивоби объяснил, почему ушел в "Эвертон"

Плеймейкер Алекс Ивоби рассказал, почему решился перейти из "Арсенала" в "Эвертон" в заключительный день летнего трансферного окна.

Не сумев договориться с "Кристал Пэлас" по Уилфриду Захе, перед самым трансферным дедлайном "ириски" переключили свое внимание на Ивоби и быстро согласовали переход Алекса стоимостью 35 миллионов фунтов.



23-летний нигериец находился в системе "Арсенала" со школьной скамьи, а в прошлом сезоне Премьер-Лиги сыграл 35 матчей. Однако главный тренер "Эвертона" Марку Силва и спортивный директор Марсель Брандс оказались слишком убедительны.



"Я поговорил с тренером и Марселем, и они почти сразу заманили меня. Их предложение было слишком привлекательным, чтобы от него отказываться".



"Тренер говорил: "У нас есть место для тебя, мы позаботимся о тебе. По сути такие вещи и хочет слышать каждый игрок".



"В "Арсенале" меня всегда рассматривали как подающего надежды юниора, поэтому надеюсь, с этим переходом я смогу сделать себе имя в Премьер-Лиге и помогу "Эвертону" творить историю", — сообщил Ивоби evertontv.