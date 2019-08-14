Алекс Ивоби объяснил, почему ушел в "Эвертон"
Плеймейкер Алекс Ивоби рассказал, почему решился перейти из "Арсенала" в "Эвертон" в заключительный день летнего трансферного окна.
Не сумев договориться с "Кристал Пэлас" по Уилфриду Захе, перед самым трансферным дедлайном "ириски" переключили свое внимание на Ивоби и быстро согласовали переход Алекса стоимостью 35 миллионов фунтов.
23-летний нигериец находился в системе "Арсенала" со школьной скамьи, а в прошлом сезоне Премьер-Лиги сыграл 35 матчей. Однако главный тренер "Эвертона" Марку Силва и спортивный директор Марсель Брандс оказались слишком убедительны.
"Я поговорил с тренером и Марселем, и они почти сразу заманили меня. Их предложение было слишком привлекательным, чтобы от него отказываться".
"Тренер говорил: "У нас есть место для тебя, мы позаботимся о тебе. По сути такие вещи и хочет слышать каждый игрок".
"В "Арсенале" меня всегда рассматривали как подающего надежды юниора, поэтому надеюсь, с этим переходом я смогу сделать себе имя в Премьер-Лиге и помогу "Эвертону" творить историю", — сообщил Ивоби evertontv.
14.08.2019 08:00
Просмотров: 2420
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
второй волкот
(ответить)
Спасибо за 35кк. Ивоби уже лучше всяких чиков и обоев, но ещё лучше навряд ли станет
(ответить)
Нельсон неплохо смотрелся с Ньюкаслом. По сути пользы принес также как и Алекс.
(ответить)
и там он будет игроком подающего надежду.
(ответить)
конечно сможешь!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий