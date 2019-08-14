Мойес заинтересован в работе с клубом Бекхэма

Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона" Дэвид Мойес заявил, что заинтересован в работе с "Интер Майами" Дэвида Бекхэма.

Уже со следующего года "Интер Майами", принадлежащий бывшему игроку сборной Англии Бекхэму, будет принят в МЛС. В данный момент Дэвид полностью погружен в организационные вопросы, и одна из его приоритетных задач — выбрать главного тренера.



На днях в английской прессе появилась информация, что Бекхэм рассматривает кандидатуры Карло Анчелотти, Тьерри Анри, Дженнаро Гаттузо и как раз Мойеса, который находится без клуба уже целый год. Такая перспектива кажется шотландскому специалисту довольно заманчивой.



"Я слегка посматриваю МЛС, и эта лига становится лучше. Я не знаю, многие ли следят за "Атлантой". Их команда по соккеру становится более популярной, чем команда по американскому футболу".



"Мы много говорим о новом стадионе "Тоттенхэма", но взгляните на стадион "Атланты", он невероятен".



"Так что МЛС растет, а Майами — отличный город. Я бы определенно рассмотрел этот вариант. В Майами есть что-то привлекательное".



"Тренировочная база "Атланты" столь же хороша, как и база любого клуба Премьер-Лиги, и я знаю, что "Майами" тоже хочет соответствовать этому уровню. МЛС — увлекательная лига", — сообщил Мойес talkSPORT.