Бакайоко близок к возвращению в "Монако"

Полузащитник "Челси" Тьемуэ Бакайоко близок к возвращению в свой бывший клуб "Монако" на правах аренды.

Два года назад Бакайоко был куплен "синими" как раз у "Монако" за 40 миллионов фунтов, но уже после первого английского сезона фактически оказался не нужен лондонскому клубу.



Если Маурицио Сарри просто воспринимал Бакайоко неподходящим для своего стиля игроком, а потому отправил Тьемуэ в аренду в "Милан", то нынешний тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард вынужден избавиться от 24-летнего француза из-за лимита на легионеров.



"Синие" могут заявить на сезон Премьер-Лиги не более 17 иностранных игроков, и при живых и здоровых Жоржиньо, Матео Ковачиче, Россе Баркли, Нголо Канте именно Бакайоко становится лишним.



Как сообщает Daily Mail, "Монако" уже ведет переговоры с "Челси" насчет аренды Тьемуэ, который во время предсезонного периода сыграл только 185 минут за команду Лэмпарда.