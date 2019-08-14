Бакайоко близок к возвращению в "Монако"
Полузащитник "Челси" Тьемуэ Бакайоко близок к возвращению в свой бывший клуб "Монако" на правах аренды.
Два года назад Бакайоко был куплен "синими" как раз у "Монако" за 40 миллионов фунтов, но уже после первого английского сезона фактически оказался не нужен лондонскому клубу.
Если Маурицио Сарри просто воспринимал Бакайоко неподходящим для своего стиля игроком, а потому отправил Тьемуэ в аренду в "Милан", то нынешний тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард вынужден избавиться от 24-летнего француза из-за лимита на легионеров.
"Синие" могут заявить на сезон Премьер-Лиги не более 17 иностранных игроков, и при живых и здоровых Жоржиньо, Матео Ковачиче, Россе Баркли, Нголо Канте именно Бакайоко становится лишним.
Как сообщает Daily Mail, "Монако" уже ведет переговоры с "Челси" насчет аренды Тьемуэ, который во время предсезонного периода сыграл только 185 минут за команду Лэмпарда.
14.08.2019 06:00
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Помню, когда только появились слухи об интересе Челси, я стал смотреть все матчи Монако, чтобы понять кем же это мы интересуемся. Спустя некоторое время, я открыл для себя, что Монако состоит из россыпи талантливых игроков и одного днища (Бакайоко), которое только имитирует игру в футбол. Вот реально, другой оценки, кроме имитации игры, у меня для него не было. Надеялся что мб Конте из него сделает что-нибудь. Он же затащил всяких мозесов. Но нет - тут было то же самое.
Короче, надеюсь больше никогда это недоразумение не видеть.
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