Во вторник вечером состоялась жеребьевка 2-го раунда Кубка Лиги. С этой стадии в борьбу за трофей вступают клубы Премьер-Лиги, которые не принимают участия в еврокубках.

Уже в этом раунде два представителя высшего дивизиона столкнутся друг с другом. Речь идет о "Ньюкасле", который примет на своем поле "Лестер".



Представители топ-6, а также "Вулверхэмптон" возьмут старт в Кубке Лиги с 3-го раунда.



Добавим, что матчи 2-го раунда будут сыграны на неделе, стартующей 26 августа.



Жеребьевка 2-го раунда Кубка Лиги



Плимут — Рединг

Кроули — Норвич

Ньюпорт — Вест Хэм

Оксфорд — Милуолл

Уотфорд — Ковентри

Суонси — Кембридж

Кардифф — Лутон

Бристоль Роверс — Брайтон

Кристал Пэлас — Колчестер

Фулхэм — Саутгемптон

Борнмут — Форест Грин

Саутенд — МК Донс

КПР — Портсмут

Крю Александра — Астон Вилла

Линкольн — Эвертон

Лидс — Стоук

Шеффилд Юнайтед — Блэкберн

Ротерхэм — Шеффилд Уэнсдей / Бери

Ньюкасл — Лестер

Бертон — Морекамб

Бернли — Сандерленд

Ноттингем Форест — Дерби

Гримсби — Макклсфилд

Престон — Халл

Рочдейл — Карлайл