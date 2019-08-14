Жеребьевка 2-го раунда Кубка Лиги

Кубок Лиги Во вторник вечером состоялась жеребьевка 2-го раунда Кубка Лиги. С этой стадии в борьбу за трофей вступают клубы Премьер-Лиги, которые не принимают участия в еврокубках.

Уже в этом раунде два представителя высшего дивизиона столкнутся друг с другом. Речь идет о "Ньюкасле", который примет на своем поле "Лестер".

Представители топ-6, а также "Вулверхэмптон" возьмут старт в Кубке Лиги с 3-го раунда.

Добавим, что матчи 2-го раунда будут сыграны на неделе, стартующей 26 августа.

Жеребьевка 2-го раунда Кубка Лиги

Плимут — Рединг
Кроули — Норвич
Ньюпорт — Вест Хэм
Оксфорд — Милуолл
Уотфорд — Ковентри
Суонси — Кембридж
Кардифф — Лутон
Бристоль Роверс — Брайтон
Кристал Пэлас — Колчестер
Фулхэм — Саутгемптон
Борнмут — Форест Грин
Саутенд — МК Донс
КПР — Портсмут
Крю Александра — Астон Вилла
Линкольн — Эвертон
Лидс — Стоук
Шеффилд Юнайтед — Блэкберн
Ротерхэм — Шеффилд Уэнсдей / Бери
НьюкаслЛестер
Бертон — Морекамб
Бернли — Сандерленд
Ноттингем Форест — Дерби
Гримсби — Макклсфилд
Престон — Халл
Рочдейл — Карлайл


Метки жеребьевка, Кубок Лиги

Автор mihajlo   

Дата 14.08.2019 00:20

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