Жеребьевка 2-го раунда Кубка Лиги
Во вторник вечером состоялась жеребьевка 2-го раунда Кубка Лиги. С этой стадии в борьбу за трофей вступают клубы Премьер-Лиги, которые не принимают участия в еврокубках.
Уже в этом раунде два представителя высшего дивизиона столкнутся друг с другом. Речь идет о "Ньюкасле", который примет на своем поле "Лестер".
Представители топ-6, а также "Вулверхэмптон" возьмут старт в Кубке Лиги с 3-го раунда.
Добавим, что матчи 2-го раунда будут сыграны на неделе, стартующей 26 августа.
Жеребьевка 2-го раунда Кубка Лиги
Плимут — Рединг
Кроули — Норвич
Ньюпорт — Вест Хэм
Оксфорд — Милуолл
Уотфорд — Ковентри
Суонси — Кембридж
Кардифф — Лутон
Бристоль Роверс — Брайтон
Кристал Пэлас — Колчестер
Фулхэм — Саутгемптон
Борнмут — Форест Грин
Саутенд — МК Донс
КПР — Портсмут
Крю Александра — Астон Вилла
Линкольн — Эвертон
Лидс — Стоук
Шеффилд Юнайтед — Блэкберн
Ротерхэм — Шеффилд Уэнсдей / Бери
Ньюкасл — Лестер
Бертон — Морекамб
Бернли — Сандерленд
Ноттингем Форест — Дерби
Гримсби — Макклсфилд
Престон — Халл
Рочдейл — Карлайл
14.08.2019 00:20
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Кроули раньше юзер такой был на фапли
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