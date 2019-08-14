Клопп не готов пожертвовать Лигой Чемпионов ради Премьер-Лиги

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не собирается ставить Премьер-Лигу в более высокий приоритет, нежели Лига Чемпионов.

В прошлом сезоне "красные" завоевали свой первый трофей при Клоппе, обыграв в финале Лиги Чемпионов "Тоттенхэм".



А вот во внутреннем чемпионате "Ливерпуль" все еще ждет своего первого с сезона 1989/90 титула, но на столь ранней стадии кампании Клопп не готов отдать предпочтение одному турниру в ущерб для другого.



"К сожалению, я недостаточно хорош, чтобы решать это! Я должен буду принять, что смогу получить. Так это устроено".



"Естественно, в прошлом году мы не решали, что будем сражаться за победу в Лиге Чемпионов и проигнорируем Премьер-Лигу, поэтому мы просто будем стараться выиграть следующий матч".



"Матч против "Челси" сам по себе достаточно сложен. Я не гений, поэтому я принимаю то, что могу получить. К счастью, в прошлом году нам удалось кое-что выиграть, мы отпраздновали это, а теперь давайте продолжим", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.