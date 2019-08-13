Пол Паркер: "Ван-Биссака лучше Александер-Арнольда"

Аарон Ван-Биссака Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Пол Паркер считает, что новичок "красных дьяволов" Аарон Ван-Биссака превосходит Трента Александер-Арнольда из "Ливерпуля" и является лучшим правым защитником в Премьер-Лиге.

Этим летом "Юнайтед" потратил 50 миллионов фунтов на приглашение Ван-Биссаки из "Кристал Пэлас". Аарон весьма убедительно дебютировал за свой новый клуб, поспособствовав победе 4:0 над "Челси".

Несмотря на на то, что Александер-Арнольд уже вовсю вызывается в сборную Англии, выиграл Лигу Чемпионов и имеет опыт борьбы за титул Премьер-Лиги, Паркер ставит Ван-Биссаку выше.

"Я говорил это уже много раз. Я много раз видел его в прошлом году, и мне просто нравится, как он (Ван-Биссака) играет".

"Люди говорят об этом парне из "Ливерпуля", но он не может обороняться как Ван-Биссака, который очень хорош в оборонительных действиях и при выборе позиции. Он хочет обороняться, ему нравится это делать".

"Каждый раз, когда он выигрывал единоборство против "Челси", не было никаких сомнений, что он сделал это чисто. Такое впечатление, что он здесь годы".

"Я сужу о его игре как защитника. Он лучший правый защитник в Премьер-Лиге", — цитирует Паркера Liverpool Echo.


Метки Александер-Арнольд, Ван-Биссака, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Паркер

Автор mihajlo   

Дата 13.08.2019 23:00

Количество просмотров Просмотров: 645

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 13.08.2019 23:48 # hammersmith
    ухахахахахаа бляяя

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  2. lisiz 13.08.2019 23:46 # lisiz
    Красиво собрал местных лузерпоков

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  3. pistolero-lfc 13.08.2019 23:44 # pistolero-lfc
    Да, да, и Магвайер лучше ван Дейка, и Де Хея лучше Алиссона, и АВБ лучше ТАА)))))))))))))))

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  4. mancunia-planet 13.08.2019 23:44 # mancunia-planet
    лучшие играют в МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

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  5. kos9k 13.08.2019 23:36 # kos9k
    >Экс-игрок "Манчестер Юнайтед"

    дальше можно не читать

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  6. bluswin 13.08.2019 23:33 # bluswin
    норм вброс, но Трент взял ЛЧ чуть ли не в одиночку, гол в квалификации, чудо матч с Барсой и тд. А этот нигер страшный пока что ничтожество

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  7. botan1k 13.08.2019 23:12 # botan1k
    ЛОЛ)))

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  8. gerrard08 13.08.2019 23:04 # gerrard08
    лол, вбил в поисковик чтоб хоть понять что за скамовский даун это ляпнул - большая половина картинок была связана с рубашками и поло)

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  9. ooaaaa 13.08.2019 23:01 # ooaaaa
    WTF

    в ЛЧ посмотреть бы на этого негра

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  10. chebrec 13.08.2019 23:01 # chebrec
    Да он с головой не дружит просто

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