Пол Паркер: "Ван-Биссака лучше Александер-Арнольда"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Пол Паркер считает, что новичок "красных дьяволов" Аарон Ван-Биссака превосходит Трента Александер-Арнольда из "Ливерпуля" и является лучшим правым защитником в Премьер-Лиге.

Этим летом "Юнайтед" потратил 50 миллионов фунтов на приглашение Ван-Биссаки из "Кристал Пэлас". Аарон весьма убедительно дебютировал за свой новый клуб, поспособствовав победе 4:0 над "Челси".



Несмотря на на то, что Александер-Арнольд уже вовсю вызывается в сборную Англии, выиграл Лигу Чемпионов и имеет опыт борьбы за титул Премьер-Лиги, Паркер ставит Ван-Биссаку выше.



"Я говорил это уже много раз. Я много раз видел его в прошлом году, и мне просто нравится, как он (Ван-Биссака) играет".



"Люди говорят об этом парне из "Ливерпуля", но он не может обороняться как Ван-Биссака, который очень хорош в оборонительных действиях и при выборе позиции. Он хочет обороняться, ему нравится это делать".



"Каждый раз, когда он выигрывал единоборство против "Челси", не было никаких сомнений, что он сделал это чисто. Такое впечатление, что он здесь годы".



"Я сужу о его игре как защитника. Он лучший правый защитник в Премьер-Лиге", — цитирует Паркера Liverpool Echo.