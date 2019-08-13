Наби Кейта получил травму на тренировке "Ливерпуля"
Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта получил травму на тренировке в канун матча за Суперкубок Европы против "Челси".
С момента своего перехода к "красным" год назад Кейта перенес уже несколько травм. Так из-за повреждения бедра Наби пропустил концовку прошлого сезона, включая финал Лиги Чемпионов.
Не успев толком восстановиться, этим летом Кейта был привлечен к выступлению за сборную Гвинеи на Кубке Африки, но там у него случился рецидив.
Кейта, казалось бы, успел восстановиться к старту сезона и был в заявке на матч первого тура Премьер-Лиги против "Норвича", но сейчас его подстерегла новая неприятность. Daily Mirror предполагает, что возникшие у 24-летнего полузащитника проблемы — мышечного характера.
Получив повреждение, Наби прервал тренировку на стамбульском "Водафон Парк" и сразу же устремился в раздевалку вместе с физиотерапевтом. На участие Кейта в матче против "Челси" в среду вечером рассчитывать едва ли приходится.
13.08.2019 22:00
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Последние комментарии:
как же он заебал уже, ну
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все равно гпенсы соснут
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Наверное самое дорогое бревно, с хрустальными вставками, в АПЛ.
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