Санчес повздорил с Гринвудом на тренировке

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес схлестнулся на тренировке со своим юным партнером по команде Мейсоном Гринвудом.

Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, 17-летний Гринвуд, появившийся на замену в матче первого тура Премьер-Лиги против "Челси", достаточно грубо сыграл против Санчеса во время тренировочного матча в Каррингтоне.



Алексис лишь недавно приступил к занятиям вне тренажерного зала после травмы задней поверхности бедра, полученной на Кубке Америки, а потому пришел в ярость от необдуманного поступка английского нападающего.



30-летний чилиец, находящийся в нескольких неделях от возвращения на футбольное поле, набросился на Гринвуда и выругал своего нового конкурента по позиции.