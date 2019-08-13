Санчес повздорил с Гринвудом на тренировке

Алексис Санчес Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес схлестнулся на тренировке со своим юным партнером по команде Мейсоном Гринвудом.

Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, 17-летний Гринвуд, появившийся на замену в матче первого тура Премьер-Лиги против "Челси", достаточно грубо сыграл против Санчеса во время тренировочного матча в Каррингтоне.

Алексис лишь недавно приступил к занятиям вне тренажерного зала после травмы задней поверхности бедра, полученной на Кубке Америки, а потому пришел в ярость от необдуманного поступка английского нападающего.

30-летний чилиец, находящийся в нескольких неделях от возвращения на футбольное поле, набросился на Гринвуда и выругал своего нового конкурента по позиции.


Метки Гринвуд, Манчестер Юнайтед, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 13.08.2019 21:00

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  1. muaxaxaxa 13.08.2019 22:06 # muaxaxaxa
    Да продайте уже сосанчеса в ливер или пенсильванию. Ему там самое место.

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  2. mixmaster 13.08.2019 21:54 # mixmaster
    ему сейчас к усам осла с пончо не хватает

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  3. keane16 13.08.2019 21:52 # keane16
    Ооо, вообще нахуй тогда на органы сдать латиноса и раздать бабло пенсоказахам

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  4. gunars 13.08.2019 21:11 # gunars
    Эх, Санчес зря ты перешел в эту помойку. Надо было в МС или остаться

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