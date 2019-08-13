Санчес повздорил с Гринвудом на тренировке
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес схлестнулся на тренировке со своим юным партнером по команде Мейсоном Гринвудом.
Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, 17-летний Гринвуд, появившийся на замену в матче первого тура Премьер-Лиги против "Челси", достаточно грубо сыграл против Санчеса во время тренировочного матча в Каррингтоне.
Алексис лишь недавно приступил к занятиям вне тренажерного зала после травмы задней поверхности бедра, полученной на Кубке Америки, а потому пришел в ярость от необдуманного поступка английского нападающего.
30-летний чилиец, находящийся в нескольких неделях от возвращения на футбольное поле, набросился на Гринвуда и выругал своего нового конкурента по позиции.
13.08.2019 21:00
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Да продайте уже сосанчеса в ливер или пенсильванию. Ему там самое место.
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ему сейчас к усам осла с пончо не хватает
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Ооо, вообще нахуй тогда на органы сдать латиноса и раздать бабло пенсоказахам
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Эх, Санчес зря ты перешел в эту помойку. Надо было в МС или остаться
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