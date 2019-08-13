"Манчестер Сити" избежал трансферного запрета

ФИФА оштрафовала "Манчестер Сити" на 315 тысяч фунтов за нарушения правил, регулирующих переходы игроков в возрасте до 18 лет.

Напомним, за многократные нарушения упомянутых правил наказание сейчас отбывает "Челси". "Синим" было запрещено регистрировать новичков в течение двух трансферных окон.



Ранее за аналогичные провинности трансферному запрету также подвергались "Барселона", "Реал", и "Атлетико", однако в случае с "горожанами" ФИФА решила ограничиться денежным штрафом. Тем более, что клуб с "Этихад" свою вину полностью признал и оказал содействие следствию.



Как отмечает Daily Mail, столь мягкое наказание объясняется тем, что вина "Сити" была доказана только по двум юниорам — в случае с "Челси" речь шла о 29 случаях.



Добавим, что чемпионы Премьер-Лиги все еще продолжают ожидать итогов расследования другой футбольной организации. Речь про УЕФА, который проверяет финансовую отчетность клуба на предмет соответствия правилам ФФП.