"Манчестер Сити" избежал трансферного запрета

Хосеп Гвардиола ФИФА оштрафовала "Манчестер Сити" на 315 тысяч фунтов за нарушения правил, регулирующих переходы игроков в возрасте до 18 лет.

Напомним, за многократные нарушения упомянутых правил наказание сейчас отбывает "Челси". "Синим" было запрещено регистрировать новичков в течение двух трансферных окон.

Ранее за аналогичные провинности трансферному запрету также подвергались "Барселона", "Реал", и "Атлетико", однако в случае с "горожанами" ФИФА решила ограничиться денежным штрафом. Тем более, что клуб с "Этихад" свою вину полностью признал и оказал содействие следствию.

Как отмечает Daily Mail, столь мягкое наказание объясняется тем, что вина "Сити" была доказана только по двум юниорам — в случае с "Челси" речь шла о 29 случаях.

Добавим, что чемпионы Премьер-Лиги все еще продолжают ожидать итогов расследования другой футбольной организации. Речь про УЕФА, который проверяет финансовую отчетность клуба на предмет соответствия правилам ФФП.


Метки Манчестер Сити, ФИФА

Автор mihajlo   

Дата 13.08.2019 20:00

Количество просмотров Просмотров: 880

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Последние комментарии:




  1. lexa-arsenal 13.08.2019 20:31 # lexa-arsenal
    обоссали все чолче по привычке, хотя жалко их уже

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  2. griezmann 13.08.2019 20:24 # griezmann
    КОРОЛИ!!!

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  3. parfirchik 13.08.2019 20:22 # parfirchik
    Местные нищщеброды симулятор тотализатора замутили на фапле чтобы мы могли всех чуханов безденежных пересчитать или что?

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  4. melwood-lfc 13.08.2019 20:20 # melwood-lfc
    да это то похуй
    ожидаемо
    а вот с уефа пизда им будет ехехеххе

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  5. vals1702 13.08.2019 20:20 # vals1702
    снова насрали на правила

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  6. ilovemanutd 13.08.2019 20:11 # ilovemanutd
    Меньше чем недельная зарплата Санчеса, это же смешно

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  7. fowler9 13.08.2019 20:10 # fowler9
    Насосали....

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  8. thegodfather 13.08.2019 20:10 # thegodfather
    Как неожиданно.

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  9. dragonishka 13.08.2019 20:09 # dragonishka
    Наротировали... Ну а если серьезно, 2 случая против 29 - это серьезная разница, наказание в таком случае не может быть одинаковым, но вопрос в том, сколько случаев было у других перечисленных клубов. Ну и штраф копеечный какой-то.

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  10. sausage 13.08.2019 20:09 # sausage
    Пздц)

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  11. electric 13.08.2019 20:07 # electric
    LOOOOOOOOOOOOOOOOL

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  12. imf-tau 13.08.2019 20:05 # imf-tau
    Копирну шоб не просрать.

    #aplo4ka
    Брайтон vs. Вест Хэм - П2
    Астон Вилла vs. Борнмут - Ничья
    Шеффилд Юнайтед vs. Кристал Пэлас - П2

    Источник: http://fapl.ru/posts/72720/#reply

    ФИФЫ рот топтал, еще б на шоколадную медальку штрафанули бы. В итоге щолче за меньшее нагнули баном, а Шити просто занес кому надо.

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  13. xah 13.08.2019 20:04 # xah
    Все в этом мире можно купить

    Даже жопу какого нибудь грязного торгаша армяна из Москвы

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  14. bluswin 13.08.2019 20:03 # bluswin
    норм лысый наротировал. Бензоколонка в своем коррупционном стиле

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  15. goodtimes 13.08.2019 20:03 # goodtimes
    Ну щас ошмётки по всему треду полетят)))

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  16. xah 13.08.2019 20:03 # xah
    Помойка голубей пидрасов

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