"Манчестер Сити" избежал трансферного запрета
ФИФА оштрафовала "Манчестер Сити" на 315 тысяч фунтов за нарушения правил, регулирующих переходы игроков в возрасте до 18 лет.
Напомним, за многократные нарушения упомянутых правил наказание сейчас отбывает "Челси". "Синим" было запрещено регистрировать новичков в течение двух трансферных окон.
Ранее за аналогичные провинности трансферному запрету также подвергались "Барселона", "Реал", и "Атлетико", однако в случае с "горожанами" ФИФА решила ограничиться денежным штрафом. Тем более, что клуб с "Этихад" свою вину полностью признал и оказал содействие следствию.
Как отмечает Daily Mail, столь мягкое наказание объясняется тем, что вина "Сити" была доказана только по двум юниорам — в случае с "Челси" речь шла о 29 случаях.
Добавим, что чемпионы Премьер-Лиги все еще продолжают ожидать итогов расследования другой футбольной организации. Речь про УЕФА, который проверяет финансовую отчетность клуба на предмет соответствия правилам ФФП.
13.08.2019 20:00
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Последние комментарии:
обоссали все чолче по привычке, хотя жалко их уже
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КОРОЛИ!!!
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Местные нищщеброды симулятор тотализатора замутили на фапле чтобы мы могли всех чуханов безденежных пересчитать или что?
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да это то похуй
ожидаемо
а вот с уефа пизда им будет ехехеххе
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снова насрали на правила
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Меньше чем недельная зарплата Санчеса, это же смешно
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Насосали....
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Как неожиданно.
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Наротировали... Ну а если серьезно, 2 случая против 29 - это серьезная разница, наказание в таком случае не может быть одинаковым, но вопрос в том, сколько случаев было у других перечисленных клубов. Ну и штраф копеечный какой-то.
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Пздц)
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LOOOOOOOOOOOOOOOOL
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Копирну шоб не просрать.
#aplo4ka
Брайтон vs. Вест Хэм - П2
Астон Вилла vs. Борнмут - Ничья
Шеффилд Юнайтед vs. Кристал Пэлас - П2
Источник: http://fapl.ru/posts/72720/#reply
ФИФЫ рот топтал, еще б на шоколадную медальку штрафанули бы. В итоге щолче за меньшее нагнули баном, а Шити просто занес кому надо.
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Все в этом мире можно купить
Даже жопу какого нибудь грязного торгаша армяна из Москвы
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норм лысый наротировал. Бензоколонка в своем коррупционном стиле
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Ну щас ошмётки по всему треду полетят)))
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Помойка голубей пидрасов
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