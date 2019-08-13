Лэмпард не перестанет доверять молодежи
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард пообещал, что не перестанет доверять молодежи.
На первый матч нового сезона Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" Лэмпард выпустил в стартовом составе молодых Курта Зума, Андреаса Кристенсена, Мейсона Маунта и Тэмми Абрахэма, чем вызвал немало вопросов — в том числе у одного из своих учителей Жозе Моуриньо, который теперь стал экспертом Sky Sports.
В преддверии матча за Суперкубок Европы против "Ливерпуля" Лэмпард заверил, что возраст для него не имеет значения, и молодые игроки продолжат играть, если будут этого заслуживать.
"Что касается отсутствия Канте, то он был травмирован. Я отлично осознаю, насколько он важен. Он получил другую небольшую травму против "Юнайтед", поэтому мы еще посмотрим на его состояние".
"Я определяю состав, который, как мне кажется, лучше всего годится для победы в матче, независимо от возраста. Маунт заслужил свой шанс, и я не боюсь использовать молодых игроков. Мне понравилось, насколько агрессивно мы порой работали без мяча".
"Мне не нравится сравнивать Мейсона Маунта с кем-либо, особенно со мной. Он очень прилежен и является важной частью того, как мы хотим играть. Забивая голы, он будет повышать свой уровень и развиваться, я абсолютно уверен в этом", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.
13.08.2019 19:00
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Последние комментарии:
Всего один матч. Чего бочку гнать то!
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Красавчик. Принципиальность Фрэнка и его вера в молодые кадры спасет эту команду
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Правильно говорит Фрэнк. На дистанции эта ставка ещё сыграет, не всегда же ему играть против МЮ и ЛФК, будут ещё крепкие команды середины и аутсайдеры чемпионата, на которых Челси точно будет набирать обороты, а молодые игроки прибавлять и набираться опыта.
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Ну так-то прав, как тренер. Ребята перспективные, хоть и не уровень пока. Как же им прогрессировать и поднимать его, если не в матчах в основе. К тому же с баном их использование вполне оправдано. Только вот, пока он их будет так упорно наигрывать, спокойно может всё проебать, включая 6-ку. Хотя, могут взять при этом какой-нибудь КЛ, так как Ливерпуль на него забьёт опять, и пенсы будут рады и кичиться, что даже будучи в говне берут трофеи.
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Ебать а че был повод? Жарили скум как последних шалашовок портовых. Ин молодёжь ви траст
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