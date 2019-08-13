Лэмпард не перестанет доверять молодежи

Фрэнк Лэмпард Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард пообещал, что не перестанет доверять молодежи.

На первый матч нового сезона Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" Лэмпард выпустил в стартовом составе молодых Курта Зума, Андреаса Кристенсена, Мейсона Маунта и Тэмми Абрахэма, чем вызвал немало вопросов — в том числе у одного из своих учителей Жозе Моуриньо, который теперь стал экспертом Sky Sports.

В преддверии матча за Суперкубок Европы против "Ливерпуля" Лэмпард заверил, что возраст для него не имеет значения, и молодые игроки продолжат играть, если будут этого заслуживать.

"Что касается отсутствия Канте, то он был травмирован. Я отлично осознаю, насколько он важен. Он получил другую небольшую травму против "Юнайтед", поэтому мы еще посмотрим на его состояние".

"Я определяю состав, который, как мне кажется, лучше всего годится для победы в матче, независимо от возраста. Маунт заслужил свой шанс, и я не боюсь использовать молодых игроков. Мне понравилось, насколько агрессивно мы порой работали без мяча".

"Мне не нравится сравнивать Мейсона Маунта с кем-либо, особенно со мной. Он очень прилежен и является важной частью того, как мы хотим играть. Забивая голы, он будет повышать свой уровень и развиваться, я абсолютно уверен в этом", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.


Метки Лэмпард, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.08.2019 19:00

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  1. andrew10 13.08.2019 20:32 # andrew10
    Всего один матч. Чего бочку гнать то!

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  2. monsieurgood 13.08.2019 19:41 # monsieurgood
    Красавчик. Принципиальность Фрэнка и его вера в молодые кадры спасет эту команду

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  3. trent 13.08.2019 19:20 # trent
    Правильно говорит Фрэнк. На дистанции эта ставка ещё сыграет, не всегда же ему играть против МЮ и ЛФК, будут ещё крепкие команды середины и аутсайдеры чемпионата, на которых Челси точно будет набирать обороты, а молодые игроки прибавлять и набираться опыта.

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  4. sausage 13.08.2019 19:19 # sausage
    Ну так-то прав, как тренер. Ребята перспективные, хоть и не уровень пока. Как же им прогрессировать и поднимать его, если не в матчах в основе. К тому же с баном их использование вполне оправдано. Только вот, пока он их будет так упорно наигрывать, спокойно может всё проебать, включая 6-ку. Хотя, могут взять при этом какой-нибудь КЛ, так как Ливерпуль на него забьёт опять, и пенсы будут рады и кичиться, что даже будучи в говне берут трофеи.

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  5. thegodfather 13.08.2019 19:02 # thegodfather
    Ебать а че был повод? Жарили скум как последних шалашовок портовых. Ин молодёжь ви траст

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