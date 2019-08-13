Лэмпард не перестанет доверять молодежи

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард пообещал, что не перестанет доверять молодежи.

На первый матч нового сезона Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" Лэмпард выпустил в стартовом составе молодых Курта Зума, Андреаса Кристенсена, Мейсона Маунта и Тэмми Абрахэма, чем вызвал немало вопросов — в том числе у одного из своих учителей Жозе Моуриньо, который теперь стал экспертом Sky Sports.



В преддверии матча за Суперкубок Европы против "Ливерпуля" Лэмпард заверил, что возраст для него не имеет значения, и молодые игроки продолжат играть, если будут этого заслуживать.



"Что касается отсутствия Канте, то он был травмирован. Я отлично осознаю, насколько он важен. Он получил другую небольшую травму против "Юнайтед", поэтому мы еще посмотрим на его состояние".



"Я определяю состав, который, как мне кажется, лучше всего годится для победы в матче, независимо от возраста. Маунт заслужил свой шанс, и я не боюсь использовать молодых игроков. Мне понравилось, насколько агрессивно мы порой работали без мяча".



"Мне не нравится сравнивать Мейсона Маунта с кем-либо, особенно со мной. Он очень прилежен и является важной частью того, как мы хотим играть. Забивая голы, он будет повышать свой уровень и развиваться, я абсолютно уверен в этом", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.