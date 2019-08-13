Моуриньо объяснил, почему Давид Луис прибавит после перехода в "Арсенал"

Эксперт Sky Sports Жозе Моуриньо объяснил, почему в "Арсенале" защитник Давид Луис будет играть лучше, чем в "Челси".

"Канониры" удивили многих, когда в заключительный день летнего трансферного окна купили Луиса у своих конкурентов по Премьер-Лиге за 8 миллионов фунтов.



Моуриньо довелось поработать с Луисом в "Челси", поэтому он отлично осведомлен, что 32-летний бразилец не всегда безупречен.



Однако Жозе связывает ошибки Давида с потерей концентрации. Моуриньо уверен, что смена клуба поможет Луису не терять фокус.



"Давид — это игрок, которого Унаи Эмери хорошо знает по ПСЖ. Он знает, что Давид может дать, а что Давид не может дать".



"Думаю, все мы знаем хорошие качества Давида, как и знаем то, в чем он может сделать свою команду лучше".



"Поскольку я тренировал его, то чуть лучше других знаю, что он может совершать ошибки, но эти ошибки случаются, когда ему не хватает концентрации. А когда ты меняешь клуб, ты должен проявить себя".



"Думаю, это хороший переход для него. Когда на столь поздней стадии своей карьеры тебе предоставляется возможность остаться в Премьер-Лиге и играть на высочайшем уровне, то это великолепный переход", — сообщил Моуриньо в эфире.