Моуриньо объяснил, почему Давид Луис прибавит после перехода в "Арсенал"
Эксперт Sky Sports Жозе Моуриньо объяснил, почему в "Арсенале" защитник Давид Луис будет играть лучше, чем в "Челси".
"Канониры" удивили многих, когда в заключительный день летнего трансферного окна купили Луиса у своих конкурентов по Премьер-Лиге за 8 миллионов фунтов.
Моуриньо довелось поработать с Луисом в "Челси", поэтому он отлично осведомлен, что 32-летний бразилец не всегда безупречен.
Однако Жозе связывает ошибки Давида с потерей концентрации. Моуриньо уверен, что смена клуба поможет Луису не терять фокус.
"Давид — это игрок, которого Унаи Эмери хорошо знает по ПСЖ. Он знает, что Давид может дать, а что Давид не может дать".
"Думаю, все мы знаем хорошие качества Давида, как и знаем то, в чем он может сделать свою команду лучше".
"Поскольку я тренировал его, то чуть лучше других знаю, что он может совершать ошибки, но эти ошибки случаются, когда ему не хватает концентрации. А когда ты меняешь клуб, ты должен проявить себя".
"Думаю, это хороший переход для него. Когда на столь поздней стадии своей карьеры тебе предоставляется возможность остаться в Премьер-Лиге и играть на высочайшем уровне, то это великолепный переход", — сообщил Моуриньо в эфире.
13.08.2019 18:00
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Я так понимаю, Моуру срочно нужно подыскать клуб. А то по 5-6 новостей в день - его мнение.
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О Боже теперь его каждый день читать
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