Моуриньо объяснил, почему Давид Луис прибавит после перехода в "Арсенал"

Давид Луис и Жозе Моуриньо Эксперт Sky Sports Жозе Моуриньо объяснил, почему в "Арсенале" защитник Давид Луис будет играть лучше, чем в "Челси".

"Канониры" удивили многих, когда в заключительный день летнего трансферного окна купили Луиса у своих конкурентов по Премьер-Лиге за 8 миллионов фунтов.

Моуриньо довелось поработать с Луисом в "Челси", поэтому он отлично осведомлен, что 32-летний бразилец не всегда безупречен.

Однако Жозе связывает ошибки Давида с потерей концентрации. Моуриньо уверен, что смена клуба поможет Луису не терять фокус.

"Давид — это игрок, которого Унаи Эмери хорошо знает по ПСЖ. Он знает, что Давид может дать, а что Давид не может дать".

"Думаю, все мы знаем хорошие качества Давида, как и знаем то, в чем он может сделать свою команду лучше".

"Поскольку я тренировал его, то чуть лучше других знаю, что он может совершать ошибки, но эти ошибки случаются, когда ему не хватает концентрации. А когда ты меняешь клуб, ты должен проявить себя".

"Думаю, это хороший переход для него. Когда на столь поздней стадии своей карьеры тебе предоставляется возможность остаться в Премьер-Лиге и играть на высочайшем уровне, то это великолепный переход", — сообщил Моуриньо в эфире.


Метки Арсенал, Луис, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 13.08.2019 18:00

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Последние комментарии:




  1. pokersanogo 13.08.2019 18:45 # pokersanogo
    Я так понимаю, Моуру срочно нужно подыскать клуб. А то по 5-6 новостей в день - его мнение.

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  2. edvinman-utd 13.08.2019 18:29 # edvinman-utd
    О Боже теперь его каждый день читать

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