Дэвид Мойес не стал покупать Магуайра в "Юнайтед"

Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Дэвид Мойес рассказал, что в начале своего периода на "Олд Траффорд" отказался от покупки защитника Харри Магуайра.

Этим летом Магуайр присоединился к "красным дьяволам" в статусе самого дорогого защитника мира стоимостью 80 миллионов фунтов, однако впервые Харри оказался на радаре у МЮ гораздо раньше — еще во времена выступлений за "Шеффилд Юнайтед".



"Мы не пытались его купить, но я приметил его в то время. Я был очень хорошо осведомлен об игроках из низших дивизионов и весьма преуспел по приглашению их в "Эвертон" — будь то Тим Кэхилл или другие за все эти годы".



"Харри Магуайр был одним из тех, кого я разглядел. То был домашний матч против "Престона" в лиге, и я приехал посмотреть на него. Он играл очень хорошо, но уже в то время был очень крупным — у него была большая задница".



"Ты мог думать: "Боже мой, каким же крупным вырастет Харри". Потому что в то время он все еще был относительно молодым парнем".



"Если честно, сейчас он выглядит прекрасно и почти не изменился. Когда же я пришел в "Юнайтед", то у нас имелись Видич, Рио, Джонни Эванс, Майкл Кин, Фил Джонс, Крис Смоллинг. Пойти и купить еще одного молодого центрального защитника было не самой нужной вещью в тот момент".



"А Харри Магуайру нужно было проделать свой путь. Иногда игроки должны проделать свой путь, чтобы стать теми, кем им суждено стать. Возможно, у нас он бы не заиграл", — сообщил Мойес talkSPORT.