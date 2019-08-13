"Юнайтед" одолжил Жоэла Перейру "Хартсу"
Голкипер "Манчестер Юнайтед" Жоэл Перейра присоединился к шотландскому "Хартсу", где проведет сезон 2019/20 на правах аренды.
Перейра находится в системе "Юнайтед" с 2012 года, но пока сыграл лишь четыре матча за первую команду "красных дьяволов".
Эта аренда становится уже пятой для 23-летнего португальца — после командировок в "Рочдейл", "Белененсеш", "Виторию Сетубал" и "Кортрейк".
Таким образом, теперь главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер остался с тремя голкиперами в лице Давида Де Хеа, Серхио Ромеро и Ли Гранта. Еще четверо принадлежащих "дьяволам" вратарей командированы в другие клубы: Дин Хендерсон, Киран О'Хара, Алекс Фойтичек, а теперь и Перейра.
13.08.2019 16:00
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