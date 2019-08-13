"Рома" обсуждает покупку Ловрена

"Рома" ведет переговоры с "Ливерпулем" о приобретении защитника Деяна Ловрена за 15 миллионов фунтов.

Вернувшись к тренировкам в предсезонный период, Ловрен обнаружил, что его ситуация в "Ливерпуле" только усугубилась относительно прошлой кампании.



Теперь Деян проигрывает конкуренцию не только Жоэлю Матипу, но и выздоровевшему Джо Гомесу, который и составил связку Виргилу Ван Дейку в матче первого тура Премьер-Лиги против "Норвича" — матче, в заявку на который Ловрен даже не попал.



Ловрена связывали с отъездом в Серию А все лето, однако Daily Mail сообщает, что только сейчас "Рома" вступила в переговоры с "Ливерпулем" по официальным каналам и надеется заключить сделку до конца месяца.



Предполагается, что главный тренер "красных" Юрген Клопп не будет препятствовать уходу 30-летнего хорвата, который выступает за мерсисайдский клуб после своего трансфера из "Саутгемптона" в 2014 году.



Помимо Ван Дейка, Гомеса и Матипа, Клопп может задействовать в центре обороны и номинального опорника Фабиньо с новичком Сеппом Ван ден Бергом, поэтому "Ливерпулю" нет смысла удерживать Ловрена, пока за того предлагают 15 млн. фунтов.