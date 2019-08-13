"Рома" обсуждает покупку Ловрена
"Рома" ведет переговоры с "Ливерпулем" о приобретении защитника Деяна Ловрена за 15 миллионов фунтов.
Вернувшись к тренировкам в предсезонный период, Ловрен обнаружил, что его ситуация в "Ливерпуле" только усугубилась относительно прошлой кампании.
Теперь Деян проигрывает конкуренцию не только Жоэлю Матипу, но и выздоровевшему Джо Гомесу, который и составил связку Виргилу Ван Дейку в матче первого тура Премьер-Лиги против "Норвича" — матче, в заявку на который Ловрен даже не попал.
Ловрена связывали с отъездом в Серию А все лето, однако Daily Mail сообщает, что только сейчас "Рома" вступила в переговоры с "Ливерпулем" по официальным каналам и надеется заключить сделку до конца месяца.
Предполагается, что главный тренер "красных" Юрген Клопп не будет препятствовать уходу 30-летнего хорвата, который выступает за мерсисайдский клуб после своего трансфера из "Саутгемптона" в 2014 году.
Помимо Ван Дейка, Гомеса и Матипа, Клопп может задействовать в центре обороны и номинального опорника Фабиньо с новичком Сеппом Ван ден Бергом, поэтому "Ливерпулю" нет смысла удерживать Ловрена, пока за того предлагают 15 млн. фунтов.
13.08.2019 14:00
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Последние комментарии:
Со одной думаешь збсь что сливаем это дерево, с другой стороны идти в бой с Матипом/Гомесом на банке
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Да!!! Еще бы Матипа, Лаллану, Милнера, Хендерсона, Ориги продать и вообще Ливерпуль будет всех нагибать-ебать. Сити тоже чистка не помешала бы.
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На выход.
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Нельзя скаузерам продавать свою легенду. Без него заметно слабее будут.
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Нооо уэй
Надо не радоваться пока, чтоб не сглазить.
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клопа заберите лучше.
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лучшая новость в ТО от Лфк
молю всем богам
я думаю лфк еще доплатит сам что бы его забрали
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