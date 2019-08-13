"Рома" обсуждает покупку Ловрена

Деян Ловрен "Рома" ведет переговоры с "Ливерпулем" о приобретении защитника Деяна Ловрена за 15 миллионов фунтов.

Вернувшись к тренировкам в предсезонный период, Ловрен обнаружил, что его ситуация в "Ливерпуле" только усугубилась относительно прошлой кампании.

Теперь Деян проигрывает конкуренцию не только Жоэлю Матипу, но и выздоровевшему Джо Гомесу, который и составил связку Виргилу Ван Дейку в матче первого тура Премьер-Лиги против "Норвича" — матче, в заявку на который Ловрен даже не попал.

Ловрена связывали с отъездом в Серию А все лето, однако Daily Mail сообщает, что только сейчас "Рома" вступила в переговоры с "Ливерпулем" по официальным каналам и надеется заключить сделку до конца месяца.

Предполагается, что главный тренер "красных" Юрген Клопп не будет препятствовать уходу 30-летнего хорвата, который выступает за мерсисайдский клуб после своего трансфера из "Саутгемптона" в 2014 году.

Помимо Ван Дейка, Гомеса и Матипа, Клопп может задействовать в центре обороны и номинального опорника Фабиньо с новичком Сеппом Ван ден Бергом, поэтому "Ливерпулю" нет смысла удерживать Ловрена, пока за того предлагают 15 млн. фунтов.


Метки Ливерпуль, Ловрен, Рома

Автор mihajlo   

Дата 13.08.2019 14:00

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Последние комментарии:




  1. firmino9 13.08.2019 14:47 # firmino9
    Со одной думаешь збсь что сливаем это дерево, с другой стороны идти в бой с Матипом/Гомесом на банке

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  2. kapken 13.08.2019 14:34 # kapken
    Да!!! Еще бы Матипа, Лаллану, Милнера, Хендерсона, Ориги продать и вообще Ливерпуль будет всех нагибать-ебать. Сити тоже чистка не помешала бы.

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  3. slash-lfc 13.08.2019 14:31 # slash-lfc
    На выход.

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  4. fc-oil 13.08.2019 14:27 # fc-oil
    Нельзя скаузерам продавать свою легенду. Без него заметно слабее будут.

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  5. gerrard08 13.08.2019 14:09 # gerrard08
    Нооо уэй
    Надо не радоваться пока, чтоб не сглазить.

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  6. alexomck 13.08.2019 14:03 # alexomck
    клопа заберите лучше.

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  7. blackdreamer 13.08.2019 14:02 # blackdreamer
    лучшая новость в ТО от Лфк
    молю всем богам
    я думаю лфк еще доплатит сам что бы его забрали

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