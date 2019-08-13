Эванс: "Магуайр может стать своим Ван Дейком для "Юнайтед"

Харри Магуайр Защитник "Лестера" Джонни Эванс уверен, что его бывший одноклубник Харри Магуайр, ушедший в "Манчестер Юнайтед" способен повторить успех Виргила Ван Дейка из "Ливерпуля".

Этим летом, присоединившись к "Юнайтед" по сделке стоимостью 80 миллионов фунтов, Магуайр отобрал у Ван Дейка звание самого дорогого защитника мира.

Харри регулярно сравнивают с голландским защитником, при котором "Ливерпуль" стал реальным претендентом на победу в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов, и Эванс ожидает, что Магуайр окажет похожее влияние на "Юнайтед".

"То, что они похожи, видно даже в матчах, они оба отлично работают с мячом. У Харри есть взрывная скорость, которую люди не видят. Он мощен и хорош в воздухе".

"Каждый будет сравнивать их стоимость, но в наши дни так сложно делать выводы по трансферным суммам. Все мы люди, и это странно, что нами торгуют за деньги".

"На трансферном рынке все решают спрос и предложение, и в любой момент цены могут пойти вверх или вниз. Важнее всего, чтобы о нем судили по его игре".

"Лично я ничуть не переживаю насчет его карьеры там. Он создан для "Манчестер Юнайтед", и это отличный переход для него".

"Он тот игрок, в котором они нуждались. Он очень славный парень. Он будет очень успешен там, он великолепный игрок", — цитирует Эванса Sky Sports.


Метки Ван Дейк, Лестер, Ливерпуль, Магуайр, Манчестер Юнайтед, Эванс

Автор mihajlo   

Дата 13.08.2019 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1052

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  1. lambert757 13.08.2019 14:27 # lambert757
    Завидуйте молча, недоумки

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  2. stalker2005 13.08.2019 14:02 # stalker2005
    Мумушные фантазеры....это бревно через пару туров будет выглядеть как кусок собачьего говна!

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  3. chebrec 13.08.2019 13:19 # chebrec
    Ну началось

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  4. chr1s8rown 13.08.2019 13:08 # chr1s8rown
    Пузатому до ввд очень далеко.

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  5. contrario 13.08.2019 13:04 # contrario
    1 матч, и уже течь размером в пробоину Титаника

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