Эванс: "Магуайр может стать своим Ван Дейком для "Юнайтед"

Защитник "Лестера" Джонни Эванс уверен, что его бывший одноклубник Харри Магуайр, ушедший в "Манчестер Юнайтед" способен повторить успех Виргила Ван Дейка из "Ливерпуля".

Этим летом, присоединившись к "Юнайтед" по сделке стоимостью 80 миллионов фунтов, Магуайр отобрал у Ван Дейка звание самого дорогого защитника мира.



Харри регулярно сравнивают с голландским защитником, при котором "Ливерпуль" стал реальным претендентом на победу в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов, и Эванс ожидает, что Магуайр окажет похожее влияние на "Юнайтед".



"То, что они похожи, видно даже в матчах, они оба отлично работают с мячом. У Харри есть взрывная скорость, которую люди не видят. Он мощен и хорош в воздухе".



"Каждый будет сравнивать их стоимость, но в наши дни так сложно делать выводы по трансферным суммам. Все мы люди, и это странно, что нами торгуют за деньги".



"На трансферном рынке все решают спрос и предложение, и в любой момент цены могут пойти вверх или вниз. Важнее всего, чтобы о нем судили по его игре".



"Лично я ничуть не переживаю насчет его карьеры там. Он создан для "Манчестер Юнайтед", и это отличный переход для него".



"Он тот игрок, в котором они нуждались. Он очень славный парень. Он будет очень успешен там, он великолепный игрок", — цитирует Эванса Sky Sports.