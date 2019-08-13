Эванс: "Магуайр может стать своим Ван Дейком для "Юнайтед"
Защитник "Лестера" Джонни Эванс уверен, что его бывший одноклубник Харри Магуайр, ушедший в "Манчестер Юнайтед" способен повторить успех Виргила Ван Дейка из "Ливерпуля".
Этим летом, присоединившись к "Юнайтед" по сделке стоимостью 80 миллионов фунтов, Магуайр отобрал у Ван Дейка звание самого дорогого защитника мира.
Харри регулярно сравнивают с голландским защитником, при котором "Ливерпуль" стал реальным претендентом на победу в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов, и Эванс ожидает, что Магуайр окажет похожее влияние на "Юнайтед".
"То, что они похожи, видно даже в матчах, они оба отлично работают с мячом. У Харри есть взрывная скорость, которую люди не видят. Он мощен и хорош в воздухе".
"Каждый будет сравнивать их стоимость, но в наши дни так сложно делать выводы по трансферным суммам. Все мы люди, и это странно, что нами торгуют за деньги".
"На трансферном рынке все решают спрос и предложение, и в любой момент цены могут пойти вверх или вниз. Важнее всего, чтобы о нем судили по его игре".
"Лично я ничуть не переживаю насчет его карьеры там. Он создан для "Манчестер Юнайтед", и это отличный переход для него".
"Он тот игрок, в котором они нуждались. Он очень славный парень. Он будет очень успешен там, он великолепный игрок", — цитирует Эванса Sky Sports.
13.08.2019 13:00
Просмотров: 1052
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Завидуйте молча, недоумки
(ответить)
Мумушные фантазеры....это бревно через пару туров будет выглядеть как кусок собачьего говна!
(ответить)
Ну началось
(ответить)
Пузатому до ввд очень далеко.
(ответить)
1 матч, и уже течь размером в пробоину Титаника
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий