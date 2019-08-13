"Юнайтед" уверен, что у "Реала" нет денег на Погба

Боссы "Манчестер Юнайтед" уверены, что у "Реала" нет достаточного количества денег для приобретения полузащитника Поля Погба этим летом.

После победы 4:0 над "Челси" в матче первого тура Премьер-Лиги Погба заявил, что вопрос с его будущим по-прежнему открыт.



Трансферное окно в испанской Ла Лиге открыто до 2 сентября, поэтому можно было бы предположить, что до тех пор неопределенность с будущим 26-летнего француза, интерес к которому проявляет "Реал", сохранится.



Однако на "Олд Траффорд" уверены, что потеря Поля им не грозит, утверждает Daily Mail. Заблокировав уход Погба в "Барселону" готов назад, теперь исполнительный директор "Юнайтед" Эд Вудворд похожим образом собирается отбить интерес "Реала".



Более того, "дьяволы" уверены, что "Реал" и агент игрока Мино Райола во многом блефуют, демонстрируя желание перевезти Погба в Мадрид.



Ранее в августе "Реал" сделал предложение о покупке Погба в размере 27.4 миллионов фунтов плюс плеймейкер Хамес Родригес — и это при том, что на "Олд Траффорд" Поля оценивают в 170 млн. фунтов.



Такого рода нелепое предложение убедило "дьяволов" в том, что "Реал" не настроен серьезно в отношении Погба и не располагает достаточными финансами для заключения сделки.



Вместе с тем долгосрочное будущее Погба остается под вопросом. После окончания этого сезона у Поля останется только один год по контракту, который "Юнайтед" может автоматически продлить на 12 месяцев, но все равно уже не будет в столь сильной позиции, как сейчас.