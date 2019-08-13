Бенитес: "После трех лет невыполненных обещаний я уже не верил им"

Рафаэль Бенитес Главный тренер "Далянь Ифан" Рафаэль Бенитес пролил свет на свой уход из "Ньюкасла" этим летом.

Бенитес был обожаем фанатами "сорок", однако разногласия с руководством клуба не позволили ему заключить новый контракт.

В программке к матчу первого тура Премьер-Лиги против "Арсенала" управляющий директор "Ньюкасла" Ли Чарнли заверил, что Бенитес бросил клуб из-за денег. Рафа не мог пройти мимо столь громких обвинений в свой адрес.

"Я старался изо всех сил каждый день, и я даже остался в клубе, когда мы вылетели в Чемпионшип, отклоняя другие предложения — более выгодные предложения, чем я недавно принял от "Далянь Ифан", к слову. Если бы я был мотивирован деньгами, как заявил Чарнли, я бы мог уйти гораздо раньше".

"У руководства "Ньюкасла" был год, чтобы уладить вопрос с моим контрактом, но когда мы встретились в конце прошлого сезона, они не сделали предложение, которое я бы мог принять. Они сказали мне, что не хотят инвестировать в академию или тренировочную базу — если они желают, я могу назвать причину, почему Майк Эшли отказался от этого".

"Идея их проекта состояла в том, чтобы покупать игроков не старше 24 лет, а озвученный ими бюджет, на мой взгляд, был недостаточным для борьбы за место в топ-10".

"После той встречи я знал, что они не сделают мне серьезное предложение, а 19 дней спустя они предложили мне ту же зарплату, что и три года назад, со сниженным контролем над трансферами".

"Комментарии Чарнли в программке насчет того, что они согласовали приобретение Жоэлинтона еще в феврале, объясняют многое из того, что я не мог понять в то время".

"После трех лет невыполненных обещаний я уже не верил им", — пишет Бенитес в своей колонке в The Athletic.


Метки Бенитес, Далянь Ифан, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 13.08.2019 11:00

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Последние комментарии:




  1. arhangel777 13.08.2019 12:38 # arhangel777
    Что там ситуация с продажей сорок шейху не прояснилась?! Лучше бы Эшли продал клуб чем так его опускать(((

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  2. iska95 13.08.2019 12:37 # iska95
    На Рафу вообще плохо подумать грешно, все правильно сделал ! Эшли всем известен! Дай бог Ньюкасл не вылетит, хотя там же Энди &#128514;

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  3. trent 13.08.2019 12:06 # trent
    Бенитеса не в чем упрекнуть в данной ситуации, руководство сорок просто хочет переложить ответственность за стагнацию клуба на именитого спеца.

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  4. ray-black 13.08.2019 11:06 # ray-black
    Так их Рафа. Пока у руля этот жлоб Эшли, Ньюкасл так и будет болтаться во втором десятке периодически нанося визит в Чемпионшип.

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