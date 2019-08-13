Бенитес: "После трех лет невыполненных обещаний я уже не верил им"

Главный тренер "Далянь Ифан" Рафаэль Бенитес пролил свет на свой уход из "Ньюкасла" этим летом.

Бенитес был обожаем фанатами "сорок", однако разногласия с руководством клуба не позволили ему заключить новый контракт.



В программке к матчу первого тура Премьер-Лиги против "Арсенала" управляющий директор "Ньюкасла" Ли Чарнли заверил, что Бенитес бросил клуб из-за денег. Рафа не мог пройти мимо столь громких обвинений в свой адрес.



"Я старался изо всех сил каждый день, и я даже остался в клубе, когда мы вылетели в Чемпионшип, отклоняя другие предложения — более выгодные предложения, чем я недавно принял от "Далянь Ифан", к слову. Если бы я был мотивирован деньгами, как заявил Чарнли, я бы мог уйти гораздо раньше".



"У руководства "Ньюкасла" был год, чтобы уладить вопрос с моим контрактом, но когда мы встретились в конце прошлого сезона, они не сделали предложение, которое я бы мог принять. Они сказали мне, что не хотят инвестировать в академию или тренировочную базу — если они желают, я могу назвать причину, почему Майк Эшли отказался от этого".



"Идея их проекта состояла в том, чтобы покупать игроков не старше 24 лет, а озвученный ими бюджет, на мой взгляд, был недостаточным для борьбы за место в топ-10".



"После той встречи я знал, что они не сделают мне серьезное предложение, а 19 дней спустя они предложили мне ту же зарплату, что и три года назад, со сниженным контролем над трансферами".



"Комментарии Чарнли в программке насчет того, что они согласовали приобретение Жоэлинтона еще в феврале, объясняют многое из того, что я не мог понять в то время".



"После трех лет невыполненных обещаний я уже не верил им", — пишет Бенитес в своей колонке в The Athletic.