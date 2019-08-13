Невилл: "Сити" будет чемпионом, пока Гвардиола не уйдет"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что "Ливерпулю" и другим командам, жаждущим отобрать титул у "Манчестер Сити", возможно, придется запастись терпением до тех пор, пока Хосеп Гвардиола не покинет "Этихад".

Выиграв два титула Премьер-Лиги подряд и суммарно набрав за эти два сезона колоссальные 198 очков, "Сити" считается главным фаворитом и на сей раз.



По мнению Невилла, этот успех держится на личности Гвардиолы, и Гари не представляет, что Хосеп позволит кому-либо себя обойти.



"Я более 20 лет играл у сэра Алекса Фергюсона, поэтому я знаю, что чувствуют другие клубы, когда на старте сезона думают, что "Манчестер Юнайтед" все равно станет чемпионом".



"Теперь такое же ощущение вызывает "Манчестер Сити". Ты смотришь на них и думаешь: "Кто может их остановить?" Глядя на их состав и на то, чего они добились в прошлом году, ты видишь, что они обходились без Фернандиньо и несколько месяцев играли без Де Брюйне".



"Если какой-нибудь другой клуб потеряет своих лучших игроков, то не сможет с этим справиться, тогда как "Манчестер Сити" покупками Родри и Жоау Канселу только укрепил свой и без того глубокий состав. Они очень сильны на каждой позиции и могут просто добавлять одного-двух игроков каждый год".



"Наш тренер оставался на своем посту 26 лет. Большой вопрос к "Манчестер Сити" заключается в том, как долго будет работать Пеп Гвардиола?"



"Они провел выдающиеся три года, но останется ли он на шесть, семь, восемь лет? Если останется, остальные клубы слегка окажутся в беде, но если он уйдет в следующие год-два, тогда "Сити" станет слабее".



"Он выдающийся тренер, и я думаю, другие клубы должны будут подождать, пока он не уйдет", — сообщил Невилл в своем подкасте.