Вильфрид Бони тренируется с командой четвертого дивизиона

Бывший нападающий "Манчестер Сити" и "Суонси" Вильфрид Бони остается без клуба и вынужден поддерживать форму в "Ньюпортом" из Лиги Два.

В 2015 году Бони перешел из "Суонси" в "Сити" за 28 миллионов фунтов и выиграл со сборной Кот-д'Ивуара Кубок Африки. С тех пор карьера Вильфрида шла только по нисходящей.



Не сумев заиграть на "Этихад", затем Бони провалился и в "Стоуке", и в "Суонси", куда он вернулся в августе 2017. Последние же полгода Вильфрид провел в "Аль-Араби" из Катара.



В данный момент 30-летний ивуариец, некогда один из самых заметных нападающих Премьер-Лиги, все еще находится в поисках клуба и тренируется с "Ньюпортом" из четвертого английского дивизиона, сообщает BBC.