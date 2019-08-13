Вильфрид Бони тренируется с командой четвертого дивизиона

Вильфрид Бони Бывший нападающий "Манчестер Сити" и "Суонси" Вильфрид Бони остается без клуба и вынужден поддерживать форму в "Ньюпортом" из Лиги Два.

В 2015 году Бони перешел из "Суонси" в "Сити" за 28 миллионов фунтов и выиграл со сборной Кот-д'Ивуара Кубок Африки. С тех пор карьера Вильфрида шла только по нисходящей.

Не сумев заиграть на "Этихад", затем Бони провалился и в "Стоуке", и в "Суонси", куда он вернулся в августе 2017. Последние же полгода Вильфрид провел в "Аль-Араби" из Катара.

В данный момент 30-летний ивуариец, некогда один из самых заметных нападающих Премьер-Лиги, все еще находится в поисках клуба и тренируется с "Ньюпортом" из четвертого английского дивизиона, сообщает BBC.


Метки Бони, Ньюпорт

Автор mihajlo   

Дата 13.08.2019 09:00

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  1. chelsealondon 13.08.2019 09:38 # chelsealondon
    Толковый нап десятку как минимум положит...

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  2. ben-arfa 13.08.2019 09:01 # ben-arfa
    О! В Челси его, на замену Абрахаму!

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