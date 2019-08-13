Ориги: "Инстинкт подсказал остаться в "Ливерпуле"

Дивок Ориги Нападающий "Ливерпуля" Дивок Ориги признался, что остаться в мерсисайдском клубе ему подсказал инстинкт.

Забив ряд важнейших голов в прошлом сезоне, выиграв Лигу Чемпионов и имея всего один оставшийся год по контракту, Ориги стал привлекательной целью для других клубов этим летом.

Однако в июле 24-летний бельгиец снял все вопросы насчет своего будущего, заключив новый долгосрочный контракт с "красными". Поступить таким образом Дивоку подсказало чутье.

"Был момент, когда мне и клубу пришлось сесть и обсудить положение вещей. В тот момент я знал, что сезон находится в очень напряженной стадии, и я должен сосредоточиться на футболе, поэтому я позволил вести эти переговоры своим представителям".

"Но в конце концов мой инстинкт подсказал мне остаться здесь. Это стало очевидно для меня".

"Самое важное для меня — это ощущение, что у нас очень талантливый коллектив, вокруг которого хорошая энергетика".

"Мы по-прежнему жаждем сражаться, и каждый здесь очень голоден. Я хочу помогать этой команде, как только могу", — сообщил Ориги Sky Sports.


Метки Ливерпуль, Ориги

Автор mihajlo   

Дата 13.08.2019 08:00

Количество просмотров Просмотров: 148

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. moneymaker 13.08.2019 08:13 # moneymaker
    Инстинкт портового хуесоса?

    (ответить)

  2. lfc-krr 13.08.2019 08:04 # lfc-krr
    Подстричься бы парику, и норм напом стал бы

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: