Ориги: "Инстинкт подсказал остаться в "Ливерпуле"

Нападающий "Ливерпуля" Дивок Ориги признался, что остаться в мерсисайдском клубе ему подсказал инстинкт.

Забив ряд важнейших голов в прошлом сезоне, выиграв Лигу Чемпионов и имея всего один оставшийся год по контракту, Ориги стал привлекательной целью для других клубов этим летом.



Однако в июле 24-летний бельгиец снял все вопросы насчет своего будущего, заключив новый долгосрочный контракт с "красными". Поступить таким образом Дивоку подсказало чутье.



"Был момент, когда мне и клубу пришлось сесть и обсудить положение вещей. В тот момент я знал, что сезон находится в очень напряженной стадии, и я должен сосредоточиться на футболе, поэтому я позволил вести эти переговоры своим представителям".



"Но в конце концов мой инстинкт подсказал мне остаться здесь. Это стало очевидно для меня".



"Самое важное для меня — это ощущение, что у нас очень талантливый коллектив, вокруг которого хорошая энергетика".



"Мы по-прежнему жаждем сражаться, и каждый здесь очень голоден. Я хочу помогать этой команде, как только могу", — сообщил Ориги Sky Sports.