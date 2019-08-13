Саа: "Рэшфорд обязан забить более 20 голов за сезон"

Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Луа Саа считает, что Маркус Рэшфорд обязан забить более 20 голов за "красных дьяволов" в этом сезоне Премьер-Лиги.

21-летний Рэшфорд утвердился основным центральным нападающим "Юнайтед" еще в прошлом сезоне. Главный тренер "дьяволов" Оле Гуннар Сульшер всецело доверяет Маркусу, что он и продемонстрировал, отпустив Ромелу Лукаку в "Интер" ранее в августе.



Пока игрок сборной Англии толком не проявил свой бомбардирский талант, забив 29 голов в 112 матчах Премьер-Лиги. Однако в воскресенье против "Челси" Рэшфорд отметился дублем, и Саа надеется, что теперь Маркуса прорвет.



"Рэшфорду не может быть оправданий, если он не забьет более 20 голов в этом сезоне. Очевидно, что теперь Сульшер видит в нем главного игрока атаки, он будет выпускать его в старте на большинство матчей и обеспечит возможность забивать голы".



"Он прекрасный игрок, и у него есть все качества, чтобы завоевать "Золотую бутсу". Он быстр, техничен, энергичен, а также он непредсказуем, когда мяч у него в ногах".



"Порой он виноват, что совершат слишком много касаний, и ему нужно избавиться от этого. Он делает сложные вещи, но затем злоупотребляет простыми".



"Он по-прежнему очень молод, но Сульшер — идеальный тренер, чтобы Рэшфорд играл в свою лучшую игру. Сам Сульшер всегда пользовался своими шансами и был убийственен у чужих ворот, и если он сможет передать это Рэшфорду, тот забьет 20-30 голов за сезон", — сообщил Саа Bwin.