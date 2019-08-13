"Челси" может ускорить возвращение Рюдигера

Антонио Рюдигер "Челси" задумал форсировать возвращение защитника Антонио Рюдигера в строй после провального старта сезона.

Перед началом этого сезона основная связка центральных защитников "Челси" распалась, потому что Давид Луис был продан в "Арсенал", а Рюдигер уже несколько месяцев восстанавливается после операции на колене.

На матч первого тура Премьер-Лиги главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард снарядил в центр обороны Андреаса Кристенсена и Курта Зума, и слабость этой зоны во многом стала причиной сокрушительного поражения со счетом 4:0.

Как сообщает Daily Mail, унижение на "Олд Траффорд" застало тренерский штаб "Челси" задуматься о том, чтобы задействовать Рюдигера, не дав тому набрать оптимальную форму после травмы.

Изначально игрок сборной Германии рассчитывал вернуться к матчу против "Вулверхэмптона" 14 сентября, однако теперь Лэмпард может попросить Антонио выйти на поле еще до международного перерыва.


Метки Рюдигер, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.08.2019 06:00

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  1. chelsiukpro 13.08.2019 07:29 # chelsiukpro
    Почему провальный старт? Старт сезона провальным можно считать когда все 5 матчей провалил а здесь только игра проиграна в первом туре!

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  2. alexomck 13.08.2019 06:01 # alexomck
    не поможет.

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