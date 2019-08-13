"Тоттенхэм" готов платить Эриксену 200 тыс. фунтов в неделю

"Тоттенхэм" предпримет попытку сохранить Кристиана Эриксена в клубе, предложив плеймейкеру новый контракт с увеличенной в два с лишним раза зарплатой.

В данный момент Эриксен получает чрезвычайно скромные для игрока своего уровня 80 тысяч фунтов в неделю.



Очевидно, что Кристиан задумывается об уходе из "Тоттенхэма". Датчанин сам подтвердил это, когда в начале июня заявил, что ему хочется "попробовать что-нибудь новое".



Этим летом к Эриксену существовал определенный интерес со стороны "Реала", "Атлетико", "Ювентуса" и "Манчестер Юнайтед", однако пока "шпоры" удерживают 27-летнего полузащитника.



У Эриксена уже идет последний год по действующему соглашению, а это означает, что в январе Кристиан сможет заключить предварительный контракт с кем-либо из зарубежных клубов, а в конце сезона уйти из "Тоттенхэма" безо всякой компенсации.



Однако Daily Mail утверждает, что в Северном Лондоне не теряют надежд продлить сотрудничество с Эриксеном. "Шпоры" готовы предложить Кристиану новую сделку с зарплатой в 200 тыс. фунтов в неделю.



Эриксен уже дал понять, что деньги — не единственный фактор, от которого зависит его будущее. Даже если Кристиан согласится на новый контракт, то может попросить включить в него условие, которое позволит ему перейти в один из топ-клубов Европы за фиксированную цену.



Добавим, что после своего перехода из "Аякса" в 2013 году Эриксен забил 66 голов и отдал 86 результативных передач в 278 матчах за "Тоттенхэм". Однако по уровню зарплаты Кристиан не входит и в первую десятку игроков в своем клубе.