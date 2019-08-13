"Тоттенхэм" готов платить Эриксену 200 тыс. фунтов в неделю
"Тоттенхэм" предпримет попытку сохранить Кристиана Эриксена в клубе, предложив плеймейкеру новый контракт с увеличенной в два с лишним раза зарплатой.
В данный момент Эриксен получает чрезвычайно скромные для игрока своего уровня 80 тысяч фунтов в неделю.
Очевидно, что Кристиан задумывается об уходе из "Тоттенхэма". Датчанин сам подтвердил это, когда в начале июня заявил, что ему хочется "попробовать что-нибудь новое".
Этим летом к Эриксену существовал определенный интерес со стороны "Реала", "Атлетико", "Ювентуса" и "Манчестер Юнайтед", однако пока "шпоры" удерживают 27-летнего полузащитника.
У Эриксена уже идет последний год по действующему соглашению, а это означает, что в январе Кристиан сможет заключить предварительный контракт с кем-либо из зарубежных клубов, а в конце сезона уйти из "Тоттенхэма" безо всякой компенсации.
Однако Daily Mail утверждает, что в Северном Лондоне не теряют надежд продлить сотрудничество с Эриксеном. "Шпоры" готовы предложить Кристиану новую сделку с зарплатой в 200 тыс. фунтов в неделю.
Эриксен уже дал понять, что деньги — не единственный фактор, от которого зависит его будущее. Даже если Кристиан согласится на новый контракт, то может попросить включить в него условие, которое позволит ему перейти в один из топ-клубов Европы за фиксированную цену.
Добавим, что после своего перехода из "Аякса" в 2013 году Эриксен забил 66 голов и отдал 86 результативных передач в 278 матчах за "Тоттенхэм". Однако по уровню зарплаты Кристиан не входит и в первую десятку игроков в своем клубе.
13.08.2019 05:55
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Последние комментарии:
11.08.2019 13:48 #
mafia
братишка что нужно делать чтоб получать 200к? так же хочу...!
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/72683/?c=1#c6955819
(ответить)
Этот парень готов для Челсеа.
(ответить)
Arsenal fear security threat may prevent Mesut Ozil and Sead Kolasinac from playing more games this season.
Кто-нть может объяснить в чём там дело? Они опасаются, что те два клоуна проберутся на стадион и с трибун будут Колашинацу с Озилом ножи свои кухонные показывать во время матча?
(ответить)
Юве предложит больше, раз уж Ремзи 400 штук получает, то датчанин заслуживает не меньшую сумму
(ответить)
Надо удвоить 200 тыс
(ответить)
Деанонимизирован полицай избивший девушку на митинге в Москве
им оказался Сергей Цыплаков служащий во 2ом ОПП ГУ МВД по г. Москве
https://www.youtube.com/watch?v=ksi1sswukJA
(ответить)
По 1 туру:
Слили ненужный матч перед суперкубком выйдя 2 составом, и при этом по игре нагибали чертей
Пзда придет колбаспулю в финале
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Пздц у старух опущенцев полыхнуло
11.08.2019 12:40 #
reams
да тут их не двое, тут их целая шобла
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11.08.2019 12:42 #
keane16
Астер по сравнению с ними вообще топ паря, а гритка маэстро сборов и классик пиздежа. Эти двое просто флудеры без фантазии, изюминки и вообще пыль
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11.08.2019 13:52 #
kanoniru-poker
Астер и Грит это разные челы? Ты уверен? Я думаю что быть настолько идентичными в развитии просто невозможно.
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11.08.2019 12:44 #
bluswin
размножаются анально. Мамка лемарса суррогат
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Источник: http://fapl.ru/posts/72683/?c=1#c6955819
Как крысы из под шконоря, в отсутствий их нагибатора полыхают..
Я епуу какие же вы жалкие
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мало.
(ответить)
Вот же жидовское отродье, один из лучших АПЗ мира не получает даже сотки кусков. И при этом они реально надеялись сохранить его без повышения ЗП?
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