"Тоттенхэм" готов платить Эриксену 200 тыс. фунтов в неделю

Кристиан Эриксен "Тоттенхэм" предпримет попытку сохранить Кристиана Эриксена в клубе, предложив плеймейкеру новый контракт с увеличенной в два с лишним раза зарплатой.

В данный момент Эриксен получает чрезвычайно скромные для игрока своего уровня 80 тысяч фунтов в неделю.

Очевидно, что Кристиан задумывается об уходе из "Тоттенхэма". Датчанин сам подтвердил это, когда в начале июня заявил, что ему хочется "попробовать что-нибудь новое".

Этим летом к Эриксену существовал определенный интерес со стороны "Реала", "Атлетико", "Ювентуса" и "Манчестер Юнайтед", однако пока "шпоры" удерживают 27-летнего полузащитника.

У Эриксена уже идет последний год по действующему соглашению, а это означает, что в январе Кристиан сможет заключить предварительный контракт с кем-либо из зарубежных клубов, а в конце сезона уйти из "Тоттенхэма" безо всякой компенсации.

Однако Daily Mail утверждает, что в Северном Лондоне не теряют надежд продлить сотрудничество с Эриксеном. "Шпоры" готовы предложить Кристиану новую сделку с зарплатой в 200 тыс. фунтов в неделю.

Эриксен уже дал понять, что деньги — не единственный фактор, от которого зависит его будущее. Даже если Кристиан согласится на новый контракт, то может попросить включить в него условие, которое позволит ему перейти в один из топ-клубов Европы за фиксированную цену.

Добавим, что после своего перехода из "Аякса" в 2013 году Эриксен забил 66 голов и отдал 86 результативных передач в 278 матчах за "Тоттенхэм". Однако по уровню зарплаты Кристиан не входит и в первую десятку игроков в своем клубе.


Метки контракты, Тоттенхэм, Эриксен

Автор mihajlo   

Дата 13.08.2019 05:55

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  1. dormidont 13.08.2019 07:46 # dormidont
    11.08.2019 13:48 #
    mafia

    братишка что нужно делать чтоб получать 200к? так же хочу...!
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/72683/?c=1#c6955819

    (ответить)

  2. dormidont 13.08.2019 07:38 # dormidont
    Этот парень готов для Челсеа.

    (ответить)

  3. lampard78 13.08.2019 07:28 # lampard78
    Arsenal fear security threat may prevent Mesut Ozil and Sead Kolasinac from playing more games this season.

    Кто-нть может объяснить в чём там дело? Они опасаются, что те два клоуна проберутся на стадион и с трибун будут Колашинацу с Озилом ножи свои кухонные показывать во время матча?

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  4. gunnerlove 13.08.2019 07:11 # gunnerlove
    Юве предложит больше, раз уж Ремзи 400 штук получает, то датчанин заслуживает не меньшую сумму

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  5. pistolero-lfc 13.08.2019 06:59 # pistolero-lfc
    Надо удвоить 200 тыс

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  6. only--liverpool 13.08.2019 06:50 # only--liverpool
    Деанонимизирован полицай избивший девушку на митинге в Москве
    им оказался Сергей Цыплаков служащий во 2ом ОПП ГУ МВД по г. Москве
    https://www.youtube.com/watch?v=ksi1sswukJA

    (ответить)

  7. selta 13.08.2019 06:46 # selta
    По 1 туру:
    Слили ненужный матч перед суперкубком выйдя 2 составом, и при этом по игре нагибали чертей
    Пзда придет колбаспулю в финале

    (ответить)

  8. selta 13.08.2019 06:43 # selta
    Пздц у старух опущенцев полыхнуло
    11.08.2019 12:40 #
    reams

    да тут их не двое, тут их целая шобла
    (ответить)
    11.08.2019 12:42 #
    keane16

    Астер по сравнению с ними вообще топ паря, а гритка маэстро сборов и классик пиздежа. Эти двое просто флудеры без фантазии, изюминки и вообще пыль
    (ответить)
    11.08.2019 13:52 #
    kanoniru-poker

    Астер и Грит это разные челы? Ты уверен? Я думаю что быть настолько идентичными в развитии просто невозможно.
    (ответить)
    11.08.2019 12:44 #
    bluswin

    размножаются анально. Мамка лемарса суррогат
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/72683/?c=1#c6955819
    Как крысы из под шконоря, в отсутствий их нагибатора полыхают..
    Я епуу какие же вы жалкие

    (ответить)

  9. alexomck 13.08.2019 06:01 # alexomck
    мало.

    (ответить)

  10. steveg8 13.08.2019 05:58 # steveg8
    Вот же жидовское отродье, один из лучших АПЗ мира не получает даже сотки кусков. И при этом они реально надеялись сохранить его без повышения ЗП?

    (ответить)

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