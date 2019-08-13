Гомес объяснил, почему "Ливерпуль" считает себя андердогом Лиги Чемпионов

Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес объяснил, почему он и его партнеры по команде считают себя андердогами нового розыгрыша Лиги Чемпионов.

Как известно, "Ливерпуль" добирался до финала Лиги Чемпионов два предыдущих сезона, со второй попытки выиграв элитный европейский турнир.



На сей раз "красные" называются одним из фаворитов Лиги Чемпионов, однако внутри команды Юргена Клоппа совсем другое отношение к себе.



"Естественно, сейчас нам вешают ярлык фаворитов, потому что мы выиграли Лигу Чемпионов в прошлом сезоне".



"Думаю, самое важное для нас — это то, что мы по-прежнему рассматриваем себя андердогами, мы рассматриваем себя командой, которая еще не добилась того, чего мы хотим добиться".



"Нам нужно еще столь многого достичь и превзойти то, что мы сделали в прошлом сезоне. Думаю, самое важное, что у нас есть правильная установка в голове, а что бы ни говорили люди, нас это не касается", — цитирует Гомеса Daily Mirror.