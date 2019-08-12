Аспиликуэта защищает Маунта и Абрахэма
Капитан "Челси" Сесар Аспиликуэта считает, что юниоры Мейсон Маунт и Тэмми Абрахэм заслуживают места в команде.
Комментируя проигранный "синими" матч Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" со счетом 4:0, экс-наставник обеих команд Жозе Моуриньо выразил недоумение, почему Фрэнк Лэмпард оставил на лавке ряд опытных игроков, но выпустил с первых минут Маунта и Абрахэма.
Как и Лэмпард, Аспиликуэта тоже считает критику в адрес двух воспитанников "Челси" совершенно необоснованной.
"Раз они здесь, то заслуживают этого. Они сражаются на каждой тренировке. Мы верим в них".
"Все эти парни тренируются с молодых лет с целью заиграть в "Челси". Сейчас у нас есть возможность сколотить отличный коллектив, который будет учиться с каждым матчем".
"Естественно, каждый хотел бы лучше начать сезон, однако мы не должны бежать от проблем. Мы должны стать лучше благодаря ним", — цитирует Аспиликуэту The Telegraph.
12.08.2019 23:00
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Последние комментарии:
Аспи еще и слоупок что ли...
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Себя лучше и Зуму защищай, эти то норм.
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Этот то ещё хуже отыграл, пацанве хоть простительно.
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Да ладно, обосрались и пох. Настраиваемся на следующий матч.
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