Аспиликуэта защищает Маунта и Абрахэма

Сесар Аспиликуэта Капитан "Челси" Сесар Аспиликуэта считает, что юниоры Мейсон Маунт и Тэмми Абрахэм заслуживают места в команде.

Комментируя проигранный "синими" матч Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" со счетом 4:0, экс-наставник обеих команд Жозе Моуриньо выразил недоумение, почему Фрэнк Лэмпард оставил на лавке ряд опытных игроков, но выпустил с первых минут Маунта и Абрахэма.

Как и Лэмпард, Аспиликуэта тоже считает критику в адрес двух воспитанников "Челси" совершенно необоснованной.

"Раз они здесь, то заслуживают этого. Они сражаются на каждой тренировке. Мы верим в них".

"Все эти парни тренируются с молодых лет с целью заиграть в "Челси". Сейчас у нас есть возможность сколотить отличный коллектив, который будет учиться с каждым матчем".

"Естественно, каждый хотел бы лучше начать сезон, однако мы не должны бежать от проблем. Мы должны стать лучше благодаря ним", — цитирует Аспиликуэту The Telegraph.


Метки Аспиликуэта, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.08.2019 23:00

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  1. h22o 12.08.2019 23:58 # h22o
    Аспи еще и слоупок что ли...

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  2. lampard78 12.08.2019 23:29 # lampard78
    Себя лучше и Зуму защищай, эти то норм.

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  3. lisiz 12.08.2019 23:23 # lisiz
    Этот то ещё хуже отыграл, пацанве хоть простительно.

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  4. sexan 12.08.2019 23:07 # sexan
    Да ладно, обосрались и пох. Настраиваемся на следующий матч.

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