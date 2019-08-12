Аспиликуэта защищает Маунта и Абрахэма

Капитан "Челси" Сесар Аспиликуэта считает, что юниоры Мейсон Маунт и Тэмми Абрахэм заслуживают места в команде.

Комментируя проигранный "синими" матч Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" со счетом 4:0, экс-наставник обеих команд Жозе Моуриньо выразил недоумение, почему Фрэнк Лэмпард оставил на лавке ряд опытных игроков, но выпустил с первых минут Маунта и Абрахэма.



Как и Лэмпард, Аспиликуэта тоже считает критику в адрес двух воспитанников "Челси" совершенно необоснованной.



"Раз они здесь, то заслуживают этого. Они сражаются на каждой тренировке. Мы верим в них".



"Все эти парни тренируются с молодых лет с целью заиграть в "Челси". Сейчас у нас есть возможность сколотить отличный коллектив, который будет учиться с каждым матчем".



"Естественно, каждый хотел бы лучше начать сезон, однако мы не должны бежать от проблем. Мы должны стать лучше благодаря ним", — цитирует Аспиликуэту The Telegraph.