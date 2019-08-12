Эльяким Мангала перешел в "Валенсию"

Эльяким Мангала Защитник Эльяким Мангала официально покинул "Манчестер Сити", заключив двухлетний контракт с "Валенсией".

В 2014 году Мангала присоединился "горожанам" из "Порту" по сделке стоимостью 32 миллиона фунтов, но свой последний матч за клуб с "Этихад" сыграл еще в декабре 2017.

Этим летом "Сити" попрощался с Венсаном Компани и не смог купить на его место другого центрального защитника, но Эльякиму все равно не нашлось места в планах главного тренера Хосепа Гвардиолы.

Теперь 28-летний француз, сыгравший только 79 матчей за "Сити", возвращается в "Валенсию", где он провел сезон 2016/17 на правах аренды.


Метки Валенсия, Мангала, Манчестер Сити, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 12.08.2019 22:35

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Последние комментарии:




  1. blackdreamer 12.08.2019 23:50 # blackdreamer
    должен играть на матче лигенд шити
    ЛИГЕНДЫ СИТИ ВАВАХАХУХАХУАХХУАХУА

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  2. chebrec 12.08.2019 22:46 # chebrec
    А ведь мог в Челси спокойненько играть

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  3. ben-arfa 12.08.2019 22:38 # ben-arfa
    Цена?

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