Эльяким Мангала перешел в "Валенсию"
Защитник Эльяким Мангала официально покинул "Манчестер Сити", заключив двухлетний контракт с "Валенсией".
В 2014 году Мангала присоединился "горожанам" из "Порту" по сделке стоимостью 32 миллиона фунтов, но свой последний матч за клуб с "Этихад" сыграл еще в декабре 2017.
Этим летом "Сити" попрощался с Венсаном Компани и не смог купить на его место другого центрального защитника, но Эльякиму все равно не нашлось места в планах главного тренера Хосепа Гвардиолы.
Теперь 28-летний француз, сыгравший только 79 матчей за "Сити", возвращается в "Валенсию", где он провел сезон 2016/17 на правах аренды.
12.08.2019 22:35
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должен играть на матче лигенд шити
ЛИГЕНДЫ СИТИ ВАВАХАХУХАХУАХХУАХУА
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А ведь мог в Челси спокойненько играть
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Цена?
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