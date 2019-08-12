Эльяким Мангала перешел в "Валенсию"

Защитник Эльяким Мангала официально покинул "Манчестер Сити", заключив двухлетний контракт с "Валенсией".

В 2014 году Мангала присоединился "горожанам" из "Порту" по сделке стоимостью 32 миллиона фунтов, но свой последний матч за клуб с "Этихад" сыграл еще в декабре 2017.



Этим летом "Сити" попрощался с Венсаном Компани и не смог купить на его место другого центрального защитника, но Эльякиму все равно не нашлось места в планах главного тренера Хосепа Гвардиолы.



Теперь 28-летний француз, сыгравший только 79 матчей за "Сити", возвращается в "Валенсию", где он провел сезон 2016/17 на правах аренды.