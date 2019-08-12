Клопп призывает игроков "Ливерпуля" "оставаться жадными"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, как собирается развить достигнутый в прошлом сезоне успех.

В прошлом сезоне "красные" проиграли борьбу за титул Премьер-Лиги, уступив "Манчестер Сити" одно очко, но были вознаграждены за блестящую кампанию победой в Лиге Чемпионов.



Теперь Клопп собирается сделать все возможное, чтобы его команда не расслабилась после завоевания этого трофея.



"Как нам развить свой успех? Оставаться жадными. Это очень важно — я не сомневаюсь насчет этого, но нужно доказать это делом".



"После финала Лиги Чемпионов нас на протяжении четырех недель одобрительно похлопывали по спине везде, куда бы ты ни отправился".



"Это просто мило, но в другой ситуации это могло бы размягчить тебя и слегка убавить энергии. Мы не такие, но это факт, что такого рода успех может расслабить тебя".



"Мы лишь должны сделать это снова, а также улучшить пару вещей, в которых мы были не слишком хороши".



"Когда ты знаешь, что кое-что работает, это помогает тебе верить, что оно сработает снова. Это 100 процентов. Это помогает мне, когда я пытаюсь убедить парней, что все возможно".



"Слава Богу, я не единственный в раздевалке, кто думает, что такого рода вещи возможны, и это очень помогает", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт УЕФА.