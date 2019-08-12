"Эвертон" продал Оньекуру в "Монако"

"Эвертон" выручил около 12 миллионов фунтов, продав нападающего Генри Оньекуру в "Монако".

В 2017 году сами "ириски" купили Оньекуру у бельгийского "Эйпена" за 7 млн. фунтов, хотя перед этим Генри сватали в некоторые из крупнейших клубов Европы, включая "Арсенал" и ПСЖ.



Однако игрок сборной Нигерии так и не провел ни одного официального матча за "Эвертон", все это время скитаясь по арендам — сперва Оньекуру отправился в "Андерлехт", а затем выступал за "Галатасарай".



Сегодня 22-летний нападающий покинул мерсисайдский клуб насовсем, заключив с "Монако" контракт до июня 2024.



Добавим, что в прошлом сезоне Генри забил 16 голов в 44 матчах, чем помог "Галатасараю" защитить чемпионское звание в турецкой лиге.