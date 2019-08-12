Старридж выберет себе клуб на этой неделе

Бывший нападающий "Ливерпуля" Даниэль Старридж собирается выбрать себе новый клуб до конца этой недели.

Напомним, шесть последних лет Старридж провел на "Энфилде". В прошлом сезоне Даниэль сыграл только 18 матчей, не сумев заслужить новый контракт с победителями Лиги Чемпионов.



По информации The Telegraph, прямо сейчас у Старриджа есть на руках предложения от 13 клубов, включая "Фенербахче", который готов платить 29-летнему англичанину 60 тысяч фунтов в неделю.



Также среди претендентов экс-игрока "Манчестер Сити" и "Челси" значатся "Ди Си Юнайтед", "Реал Бетис", "Болонья", "Марсель" и "Бешикташ". Может уехать Даниэль и в Катар.



А вот в Премьер-Лиге Старридж едва ли остается. Свой выбор Даниэль должен сделать в ближайшие дни.