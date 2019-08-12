Старридж выберет себе клуб на этой неделе

Даниэль Старридж Бывший нападающий "Ливерпуля" Даниэль Старридж собирается выбрать себе новый клуб до конца этой недели.

Напомним, шесть последних лет Старридж провел на "Энфилде". В прошлом сезоне Даниэль сыграл только 18 матчей, не сумев заслужить новый контракт с победителями Лиги Чемпионов.

По информации The Telegraph, прямо сейчас у Старриджа есть на руках предложения от 13 клубов, включая "Фенербахче", который готов платить 29-летнему англичанину 60 тысяч фунтов в неделю.

Также среди претендентов экс-игрока "Манчестер Сити" и "Челси" значатся "Ди Си Юнайтед", "Реал Бетис", "Болонья", "Марсель" и "Бешикташ". Может уехать Даниэль и в Катар.

А вот в Премьер-Лиге Старридж едва ли остается. Свой выбор Даниэль должен сделать в ближайшие дни.


Метки Ливерпуль, Старридж

Автор mihajlo   

Дата 12.08.2019 20:00

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Последние комментарии:




  1. machete147703 12.08.2019 20:57 # machete147703
    Что же... Время любого приведет к этому. Удачи Дэни!

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  2. alexomck 12.08.2019 20:08 # alexomck
    даж Кэрролл клуб уже нашёл, какое же днище этот Стурриге, типикал воспитанник Челси.

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