Старридж выберет себе клуб на этой неделе
Бывший нападающий "Ливерпуля" Даниэль Старридж собирается выбрать себе новый клуб до конца этой недели.
Напомним, шесть последних лет Старридж провел на "Энфилде". В прошлом сезоне Даниэль сыграл только 18 матчей, не сумев заслужить новый контракт с победителями Лиги Чемпионов.
По информации The Telegraph, прямо сейчас у Старриджа есть на руках предложения от 13 клубов, включая "Фенербахче", который готов платить 29-летнему англичанину 60 тысяч фунтов в неделю.
Также среди претендентов экс-игрока "Манчестер Сити" и "Челси" значатся "Ди Си Юнайтед", "Реал Бетис", "Болонья", "Марсель" и "Бешикташ". Может уехать Даниэль и в Катар.
А вот в Премьер-Лиге Старридж едва ли остается. Свой выбор Даниэль должен сделать в ближайшие дни.
12.08.2019 20:00
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Последние комментарии:
Что же... Время любого приведет к этому. Удачи Дэни!
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даж Кэрролл клуб уже нашёл, какое же днище этот Стурриге, типикал воспитанник Челси.
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