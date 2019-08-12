Алиссон пропустит несколько недель

Алиссон "Ливерпуль" официально объявил, что основной голкипер команды Алиссон проведет в лазарете "несколько следующих недель" с травмой икроножной мышцы.

Алиссон, досрочно вернувшийся из отпуска после выступления за сборную Бразилии на Кубке Америки, получил свое повреждение уже в первом тайме первого матча Премьер-Лиги нового сезона против "Норвича" в минувшую пятницу.

В ближайших матчах ворота "Ливерпуля" будет защищать Адриан, перебравшийся на "Энфилд" за считанные дни до травмы 26-летнего бразильца на замену Симону Миньоле, отбывшему в "Брюгге". Восстановление Алиссона растянется на недели, но более точный прогноз главный тренер "красных" Юрген Клопп давать пока отказывается.

"Это не слишком круто. Как вы понимаете, травма икроножной мышцы требует времени".

"Сейчас я не хочу давать точный прогноз насчет его возвращения, но он точно не сыграет в среду, а дальше посмотрим. Ему потребуется некоторое время — точно не меньше двух недель".

"Я уже видел новости о "шести неделях" и вроде того, но Али не так часто был травмирован в своей карьере, поэтому я бы хотел немного подождать и посмотреть, как пойдет процесс. Но в ближайшие несколько недель мы будем обходиться без него", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Ливерпуля".


Метки Алиссон, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 12.08.2019 19:20

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  1. ganinilyha 12.08.2019 19:49 # ganinilyha
    Шансы на суперкубок

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  2. only--liverpool 12.08.2019 19:47 # only--liverpool
    К сожалению это результат переутомления от бешеного графика...

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  3. gerrard08 12.08.2019 19:42 # gerrard08
    Понятно.
    Но вот слееедующий сезон точно будет нашим!

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  4. bluswin 12.08.2019 19:31 # bluswin
    ну норм, пару игр с Андрюхой и там перерыв на сборные. Благо отдохнёт

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