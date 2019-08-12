Алиссон пропустит несколько недель

"Ливерпуль" официально объявил, что основной голкипер команды Алиссон проведет в лазарете "несколько следующих недель" с травмой икроножной мышцы.

Алиссон, досрочно вернувшийся из отпуска после выступления за сборную Бразилии на Кубке Америки, получил свое повреждение уже в первом тайме первого матча Премьер-Лиги нового сезона против "Норвича" в минувшую пятницу.



В ближайших матчах ворота "Ливерпуля" будет защищать Адриан, перебравшийся на "Энфилд" за считанные дни до травмы 26-летнего бразильца на замену Симону Миньоле, отбывшему в "Брюгге". Восстановление Алиссона растянется на недели, но более точный прогноз главный тренер "красных" Юрген Клопп давать пока отказывается.



"Это не слишком круто. Как вы понимаете, травма икроножной мышцы требует времени".



"Сейчас я не хочу давать точный прогноз насчет его возвращения, но он точно не сыграет в среду, а дальше посмотрим. Ему потребуется некоторое время — точно не меньше двух недель".



"Я уже видел новости о "шести неделях" и вроде того, но Али не так часто был травмирован в своей карьере, поэтому я бы хотел немного подождать и посмотреть, как пойдет процесс. Но в ближайшие несколько недель мы будем обходиться без него", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Ливерпуля".