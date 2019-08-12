"Ливерпуль" согласовал контракт с Энди Лонерганом

"Ливерпуль" согласовал условия контракта до конца сезона 2019/20 с голкипером Энди Лонерганом.

Напомним, первый матч нового сезона Премьер-Лиги против "Норвича" обернулся для "красных" травмой Алиссона. Эта потеря сделала Адриана безальтернативным выбором главного тренера Юргена Клоппа на ближайшие недели.



А вот Адриана, прибывшего в "Ливерпуль" свободным агентом на замену Симону Миньоле за считанные дни до травмы Алиссона, страховать уже некому — Камил Грабара находится в аренде в "Хаддерсфилде", Витезслав Ярос и Каоимайн Келлехер имеют проблемы со здоровьем.



Поскольку трансферное окно в Премьер-Лиге уже закрыто, победители Лиги Чемпионов еще раз обратились на рынок свободных агентов, и здесь им повезло обнаружить Лонергана, который ранее этим летом уже ездил с командой Клоппа в предсезонное турне и даже сыграл против "Севильи" — то был первый матч Энди с марта, когда он защищал ворота "Рочдейла" против "Сканторпа" в Лиге Один.



Почти весь предсезонный период 35-летний англичанин провел с "Ливерпулем", произведя хорошее впечатление, а теперь получит однолетний контракт, сообщает Liverpool Echo.



Ожидается, что сделка будет подтверждена до матча за Суперкубок Европы против "Челси" в Стамбуле в ближайшую среду.