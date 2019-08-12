Фил Невилл назвал лучшее приобретение "Арсенала"

Давид Луис Экс-защитник сборной Англии Фил Невилл считает, что Давид Луис — это более важное приобретение для "Арсенала", чем Николя Пепе.

Этим летом "канониры" обновили свой трансферный рекорд, купив вингера Пепе у "Лилля" по сделке стоимостью 72 миллиона фунтов. Также "Арсенал" потратил 8 млн. фунтов на приглашение защитника Луиса из "Челси".

Наконец, "Арсенал" подписал еще Кирана Тирни, Дани Себальоса и Габриэля Мартинелли, но из всех новичков команды Унаи Эмери Невилл выделяет именно 32-летнего бразильца.

"На мой взгляд, их лучшее приобретение — это Давид Луис. "Арсеналу" всегда не хватало лидерских качеств и характера при игре в обороне. Думаю, Давид Луис даст им это".

"Да, он будет совершать ошибки. Большинство центральных защитников в Премьер-Лиге будут совершать ошибки. Но я считаю Давида Луиса лидером, он видная личность".

"Я связываю большие ожидания с "Арсеналом", — сообщил Невилл в эфире BBC.


Метки Арсенал, Луис, Невилл

Автор mihajlo   

Дата 12.08.2019 17:00

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  1. gunnerlove 12.08.2019 17:28 # gunnerlove
    То есть Кос бесхарактерный?
    Приобретение любого защитника сделало бы этот трансфер важнейшим для Арсенала.
    Из-за неожиданного ухода Косьельни важность лишь повысилась

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  2. ivan-4milan 12.08.2019 17:17 # ivan-4milan
    Кто в Челси шпион Арсенала уже второй раз , то Чех , Давид,теперь опять что ли 10я строчка и Гус как кто то про него уже вспоминал.

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