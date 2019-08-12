Фил Невилл назвал лучшее приобретение "Арсенала"
Экс-защитник сборной Англии Фил Невилл считает, что Давид Луис — это более важное приобретение для "Арсенала", чем Николя Пепе.
Этим летом "канониры" обновили свой трансферный рекорд, купив вингера Пепе у "Лилля" по сделке стоимостью 72 миллиона фунтов. Также "Арсенал" потратил 8 млн. фунтов на приглашение защитника Луиса из "Челси".
Наконец, "Арсенал" подписал еще Кирана Тирни, Дани Себальоса и Габриэля Мартинелли, но из всех новичков команды Унаи Эмери Невилл выделяет именно 32-летнего бразильца.
"На мой взгляд, их лучшее приобретение — это Давид Луис. "Арсеналу" всегда не хватало лидерских качеств и характера при игре в обороне. Думаю, Давид Луис даст им это".
"Да, он будет совершать ошибки. Большинство центральных защитников в Премьер-Лиге будут совершать ошибки. Но я считаю Давида Луиса лидером, он видная личность".
"Я связываю большие ожидания с "Арсеналом", — сообщил Невилл в эфире BBC.
12.08.2019 17:00
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Последние комментарии:
То есть Кос бесхарактерный?
Приобретение любого защитника сделало бы этот трансфер важнейшим для Арсенала.
Из-за неожиданного ухода Косьельни важность лишь повысилась
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Кто в Челси шпион Арсенала уже второй раз , то Чех , Давид,теперь опять что ли 10я строчка и Гус как кто то про него уже вспоминал.
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