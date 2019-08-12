Стерлингу предлагают спонсорский контракт на 100 млн. фунтов

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг может заключить персональный спонсорский контракт стоимостью 100 миллионов фунтов с производителем бутс.

24-летний Стерлинг, самый высокооплачиваемый английский футболист с зарплатой в 300 тыс. фунтов в неделю, в великолепной форме начал новый сезон, забив единственный гол своей команды в матче за Суперкубок Англии против "Ливерпуля" и отметившись хет-триком против "Вест Хэма" в Премьер-Лиге.



Меж тем, сейчас у Стерлинга идет последний год по своему персональному контракту с Nike, и большие бренды уже пытаются переманить Рахима на свою сторону.



Как сообщает The Telegraph в эксклюзивном материале, Nike хочет использовать Стерлинга для продвижения своего дочернего бренда Air Jordan, который вышел на футбольный рынок лишь в прошлом году, став спонсором ПСЖ.



Пока Air Jordan даже не производит бутс, однако в американская компания, будучи довольной сотрудничеством с ПСЖ, жаждет завоевать растущий и новый для себя рынок.



Также сотрудничать с экс-игроком "Ливерпуля" жаждут Gillette и H&M, а в недавнем прошлом Рахим уже стал официальным лицом Microsoft для продвижения игровой консоли Xbox.